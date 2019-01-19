السبيعي: اطمئنوا .. لا تخافوا على «السعودي»

المصدر: أبوظبي -محمد صادق

أبدى لؤي السبيعي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، المشرف العام على المنتخب الأول ثقته في قدرة رجال «الأخضر» على تجاوز مباراة اليابان المقبلة في دور الستة عشر من كأس آسيا، مؤكداً عدم خوفه من المواجهة الحاسمة أمام «الساموراي»، التي تعد بمثابة نهائي مبكر للبطولة، وأن المنتخب السعودي لا يمكن أن يظهر بأداء أقل من المتوقع في مباراتين متتاليتين.

وقال:المنتخب لم يقدم الأداء المتوقع منه في المباراة الأخيرة في ختام دور المجموعات ولكن أطمئن الجماهير السعودية بأن الأخضر لا يمكن أن يلعب مباراتين متتاليتين بمستوى سيئ، وسيظهر بصورة أفضل وبمستواه المعهود والحقيقي في مواجهة اليابان رغم صعوبة المباراة كونها في مرحلة خروج المغلوب، وأثق في اللاعبين وقدرتهم على تقديم ردة فعل قوية، وأن تكون الانطلاقة نحو المباراة النهائية».

وأغلق المنتخب السعودي صفحة الخسارة في ختام مبارياته بالدور الأول، أول من أمس وأدى المنتخب تدريبات استشفائية بمقر إقامته في أبوظبي قبل أن يمنح المدير الفني الإسباني خوان أنطونيو بيتزي اللاعبين راحة وجولة حرة قبل انتقال «الأخضر» إلى الشارقة لاستكمال تحضيراته استعداداً لمواجهة اليابان بعد غد الاثنين على استاد نادي الشارقة. وواصل الثنائي عمر هوساوي وياسر الشهراني تدريباتهما العلاجية الخاصة في إطار تجهيزهما من أجل اللحاق بالمباراة المهمة والمصيرية.