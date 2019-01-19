جاسم الشكيلي: الإمارات لديها خبرات تنظيمية عالية

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

قال الدكتور جاسم بن محمد الشكيلي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد العماني المشرف العام على المنتخبات الوطنية، إن الإمارات دائماً ما تعودهم كمجتمع خليجي على الإتقان في التنظيم، وحفاوة الاستقبال، ومشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى التي تستضيف فيها الإمارات كأس آسيا، وقد سبق لها استضافتها عام 1996، وشهادتهم كبعثة عمانية مجروحة في الأشقاء الإماراتيين، حيث إن كل الأمور مهيئة والبنية التحتية سواء الرياضية أو السياحية ممتازة، ولذلك فإن الأمور تمشي في نطاقها الصحيح.

وعن تأهل المنتخب العماني إلى دور 16 للمرة الأولى في تاريخه وجاء بصعوبة من خلال التأهل بين أفضل 4 منتخبات حاصلين على الترتيب الثالث قال في حقيقة الأمر علمنا وما زلنا من المنتخب منذ سنوات، وهو منتخب شاب بمتوسط أعمار 23 عاماً، ونحن متفائلون بهم، لقد قدموا ثلاث مباريات جيدة، ولم يحالفنا التوفيق في الفوز خلال مباراتي أوزبكستان واليابان بالرغم من الأداء الجيد.