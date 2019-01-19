الرميثي: أستغرب غياب الاتحاد الآسيوي عن حفل البطولة

المصدر: أبوظبي- محمد صادق، ومحمد محسن

أبدى معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، نائب رئيس اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، استغرابه عدم حضور قيادات الاتحاد الآسيوي لحفل العشاء الرسمي للنسخة السابعة عشرة من البطولة، الذي أقامته اللجنة المنظمة المحلية مساء أمس بفندق الريتز كارلتون بالعاصمة أبوظبي.

جاء ذلك خلال الحفل الرسمي للبطولة الذي أقامته اللجنة بحضور عدد من رؤساء الاتحادات الوطنية والوفود الإعلامية المشاركة في البطولة.

وقال الرميثي في تصريحاته على هامش الحفل: «أستغرب غياب الاتحاد الآسيوي عن الحفل رغم أننا شركاء في التنظيم، وذلك على الرغم من دعوة الجميع سواء وفود المنتخبات المشاركة أو الاتحاد الآسيوي».

وأضاف: «أتمنى ألا يكون عدم حضور الاتحاد الآسيوي مرتبطاً بالانتخابات، وقد يكون لهم أسبابهم، ودائماً نحاول إيجاد الأعذار في مثل هذه المواقف، واعتدت أن أقول «جد لأخيك عذراً»، وآمل أن يكون لهم عذرٌ مقنعٌ في ظل سير كل الأمور بين اللجنة المنظمة المحلية والاتحاد الآسيوي على ما يرام، خاصة أن هناك اجتماعات مستمرة لأن الاتحاد القاري شريك أساسي في النجاح التنظيمي الذي تحققه الإمارات في البطولة، ولهم بصمة واضحة في هذا النجاح».

مؤتمر

وأشار الرميثي إلى أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً يوم 6 مارس المقبل موعد بدء الحملة الانتخابية لشرح برنامجه الانتخابي وكل ما يتعلق بالحملة الانتخابية لرئاسة الاتحاد الآسيوي وبحسب لوائح الانتخابات، مؤكداً أن الحملة الانتخابية الخاصة به ستكون منظمة للغاية بعد أن استفاد فريق العمل من دروس الماضي.

وأوضح: «لدينا فريق عمل على أعلى مستوى من الشباب من مختلف التخصصات، ونحن نعمل بشكل دقيق للغاية وحوكمة في كل ما يتعلق بالحملة، فضلاً عن الدعم الكبير الذي نحظى به من الدولة وحتى من أشقائنا في المملكة العربية السعودية التي تدعمنا في الانتخابات، ونرى أن الأمور مبشرة في ظل هذا الدعم وتوفير كل التسهيلات وما نحتاجه من أجل الانتخابات».

وأردف: «نفهم لعبة الانتخابات جيداً في ظل الخبرة التي اكتسبناها من حملات انتخابية سابقة بعد أن تعلّمنا الدرس جيداً، خاصة أن الجميع في فريق العمل يقوم بدوره على أكمل وجه، وستكون هناك زيارات لكل الاتحادات الأهلية في القارة الآسيوية من أجل عرض برنامجنا الانتخابي الطموح من أجل تطوير كرة القدم الآسيوية، وهو برنامج ليس مجرد وعود، وإنما سينفّذ على أرض الواقع، وننتظر بدء الموعد الرسمي للحملة الانتخابية من أجل عرض برنامجنا الطموح في كل أرجاء آسيا».

حرص

وشدد الرميثي على أن اللجنة المنظمة المحلية كانت حريصة على تكريم اللجنة المنظمة لكأس آسيا التي استضافتها دولة الإمارات في عام 1996، وكذلك الشخصيات التي أسهمت في نجاح تلك البطولة، إضافة على تكريم المنتخبات المتأهلة لأول مرة لكأس آسيا، وكذلك عائلة الراحل بيتر فيليبان الأمين العام الأسبق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وإسهامه في نجاح كأس آسيا عام 1996، الذي توفي في أكتوبر الماضي، وقد حضرت زوجته الحفل، ووجهت الشكر للجنة المنظمة على اللفتة والمبادرة الطيبة من الإمارات بلد التسامح.

وتطرّق الرميثي في حديثه عن منتخبنا الوطني لكرة القدم ومباراته المهمة المقبلة أمام قيرغيزستان في دور الستة عشر، مؤكداً أن لاعبي المنتخب يشعرون بالمسؤولية، وأن «الأبيض» ابتعد عن الضغوط الإعلامية وهو أمر إيجابي ويصب في مصلحته، وقال: «أكدنا قبل البطولة أن منتخبنا ليس من أوائل المرشحين ولكن غداً سيخوض مواجهة مهمة أمام قيرغيزستان التي أثبتت أنها تملك منتخباً محترماً وقوياً لديه الرغبة في إثبات حضوره في أول مشاركة له في النهائيات الآسيوية، وبالتالي فمنتخبنا أمام فرصة ذهبية لبلوغ دور الثمانية بفضل فارق الخبرة مع نظيره القيرغيزستاني».

وأضاف: «نحن جميعاً مع منتخبنا الوطني قلباً وقالباً، والأمر الجيد أن نتائج منتخبنا في البطولة إيجابية ويقف الحظ والتوفيق بجانبه»، مشدداً على أن جمهور «الأبيض» ليس في حاجة إلى دعوة لمؤازرة المنتخب في مباراته المقبلة نظراً لأنه واجب وطني».

وأضاف: «الجمهور لا يحتاج إلى دعوة ومن يرغب في تشجيع منتخب بلده سيذهب للمدرجات، وأقول للجمهور هذا منتخبكم وفي حاجة لكم ويجب أن ننحي العتب من المستوى الفني جانباً في الوقت الحالي، فنحن لسنا البرازيل التي بعد أن خسرت على أرضها في أكبر بطولة كروية في كأس العالم بسبعة أهداف عادت وشجعت منتخب بلادها فيما بعد، ولذلك فالجماهير يجب أن تقف مع منتخب بلادها في السراء والضراء، ومطالبة بعدم الالتفات للانتقادات الموجهة للمدرب واللاعبين ومساندة «الأبيض» بقوة، ونحن على ثقة بقدرة منتخبنا على مواصلة طريقه بنجاح في البطولة».

وكان الحفل قد شهد تكريم قاسم سلطان وسلطان صقر السويدي لدورهما الكبير في دعم الحركة الرياضية الإماراتية والقطاعين الشبابي والرياضي وإسهامه في نجاح كأس آسيا 1996، كما شهد الحفل تكريم جيل 96 لمنتخبنا الوطني، وتسلّم التكريم زهير بخيت نجم منتخبنا الوطني السابق، إضافة إلى تكريم مهدي علي مدرب المنتخب الوطني السابق على إسهاماته ومسيرته مع المنتخبات الوطنية وما حققه من إنجازات خلال السنوات الماضية، فضلاً عن تكريم متطوعي النسخة الحالية من بطولة كأس آسيا.

فخر

أعرب مهدي علي مدرب منتخبنا الوطني السابق عن سعادته بتكريمه خلال حفل اللجنة المنظمة المحلية لكأس آسيا.

وقال: «أشعر بالفخر والاعتزاز والتقدير من قبل اللجنة المنظمة بعد فترة طويلة من العمل في المنتخبات الوطنية، ولفتة طيبة أشكرهم عليها، وطوال فترة عملي مع المنتخبات كان التقدير موجوداً سواء من القادة أو الجمهور والشارع الرياضي، وهذا الاحترام وجدته من الجميع، وراضٍ عن كل ما قدمته خلال السنوات الماضية سواء مع منتخبات المراحل أو المنتخب الوطني الأول».