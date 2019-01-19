يوسف محمد لـ «البيان الرياضي»: كفانا محسوبية !!

المصدر: دبي - عدنان الغربي

دعا يوسف محمد المستشار الفني للاتحاد اللبناني لكرة القدم إلى ضرورة تطهير الاتحاد من الغرباء عن اللعبة وإنهاء المحسوبية التي أضرّت بالكرة اللبنانية وأعاقت تطوّرها، وقال في تصريحات خاصّة للبيان الرياضي: بعض الأشخاص لا مكان لهم في اتحاد الكرة ويتحملون مسؤولية ابتعاد المنتخب عن نهائيات آسيا 20 عاماً، كفانا محسوبية، إذا كنا نرغب في عدم تكرار ذلك علينا أولاً بتطهير كرتنا من الغرباء ثم نتحدث عما يجب أن نفعله لتطوير اللعبة.

وأضاف: يجب أن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب، برأيي هذا المنتخب قادر على الظهور من جديد في النهائيات ولن ننتظر 20 عاماً حتى نصل إلى المشاركة الثالثة، لقد خرجنا بدرس مهمّ من هذه البطولة، وفي الحقيقة الاتحاد لم يقصّر ولكننا نطلب المزيد، وأتمنى أن يتم اختيار الأشخاص المناسبين في الاتحاد والابتعاد عن المحسوبية، شخصياً أرى أن بعض الأشخاص لا مكان لهم، يجب إيجاد حل لهذا الموضوع لأن كرة القدم في لبنان قادرة أن تكون أكثر تطوراً.

وكان المنتخب اللبناني غادر نهائيات كأس أمم آسيا رغم فوزه على كوريا الشمالية 4-1 وذلك بسبب فارق البطاقات الصفراء الذي رجح كفة المنتخب الفيتنامي (7-5).

حزن

وقال يوسف محمد: نشعر بالحزن لخروجنا من الدور الأول لنهائيات كأس أمم آسيا في وقت كنا قادرين على تحقيق انجاز تاريخي للكرة اللبنانية، لا أعرف ما أقول، شخصياً كنت أرى منتخبنا في الدور الـ16، للأسف خرجنا بسبب البطاقات الصفراء.

وأضاف: كنا قادرين على تحقيق ما هو أفضل لكن اللاعبين كانوا مكبّلين بالضغوط بسبب الخسارتين السابقتين، في النهاية ليست نهاية العالم علينا أن نتعلم الدروس، لا نملك تجربة كبيرة في النهائيات الآسيوية وهو واقع يجب أن نعترف به وأن نجهز منتخبنا حتى يكون على أتم الاستعداد لأية مباراة يخوضها.

تطوير

وشدد يوسف محمد على ضرورة تطوير الدوري اللبناني الذي يعدّ المحطة الأولى في تكوين منتخب قوي قادر على مقارعة المنتخبات الآسيوية أصحاب الخبرة، وقال: طالما الدوري اللبناني لا يعمل بالطريقة المثالية سنواجه صعوبات في المنتخب، أتمنى أن يتم تدارك هذا الأمر لأننا نملك في لبنان جيلاً ممتازاً من اللاعبين ينقصهم الاحتكاك القوي، وبما أن مستوى الدوري دون المتوسط لا يساعدهم على التطوير.

وأكد يوسف محمد أن القاعدة الجماهيرية الواسعة لمنتخب الأرز تستحق فريقاً منافساً في كل البطولات التي يشارك فيها وأن انتظار 20 عاما للظهور مرة أخرى في النهائيات لم يعد أمراً مقبولاً.

ورفض يوسف محمد تحميل مسؤولية الخروج من الدور الأول لمدرب المنتخب المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش، وقال: نتحمل جميعاً مسؤولية الخروج من دوري المجموعات، وفي كل استحقاق نخوضه يتوجب عدم الهروب من المسؤولية، سواء لاعباً أو مدرباً.

وعن استمرار ميودراغ رادولوفيتش في الفترة المقبلة على رأس المنتخب اللبناني، قال: ما أؤكده أن المدرب دخل آخر 4 أشهر في عقده وطبعاً هناك تقييم من الاتحاد الذي يملك وحده اتخاذ قرار التجديد له من عدمه.