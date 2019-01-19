96 هدفاً وكوريا الشمالية حصالة كأس آسيا في الدور الأول

المصدر: إعداد- إيهاب زهدي

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انتهى الدور الأول لكأس آسيا لكرة القدم، وتأهل 16 منتخباً إلى الدور ثمن النهائي، ومنها منتخبنا الوطني «الأبيض»، بعد تصدره للمجموعة الأولى، بينما حملت 8 منتخبات حقائبها عائدة إلى بلادها، وبعضها راض عما قدمه، وآخر اكتشف أنه يحتاج لإعادة رسم للخطط والأهداف، وشهد الدور الأول غزارة تهديفية عالية، بفعل المشاركة التاريخية الحالية بزيادة عدد منتخبات البطولة إلى 24، وهي أقوى المنتخبات الآسيوية، التي تواجدت على أرض التسامح في عام التسامح، برغبة في التنافس الشريف وصولاً إلى منصة التتويج.

دور المجموعات

عدد المباريات: 36

عدد الانتصارات: 31

نسبة الانتصارات: 86.1%

عدد التعادلات: 5

نسبة التعادلات: 13.9%

عدد الأهداف: 96

معدل الأهداف: 2.6 هدف

عدد الإنذارات: 129

معدل الإنذارات: 3.6 إنذارات

عدد الطرد: 4

معدل الطرد: 0.1 طرد

مباريات دور الـ16

20 يناير

تايلاند × الصين 18:00 استاد هزاع بن زايد

إيران × عمان 21:00 استاد محمد بن زايد الجزيرة

الأردن × فيتنام 15:00 استاد آل مكتوم النصر

21 يناير

اليابان × السعودية 15:00 نادي الشارقة

الإمارات × قيرغيزستان 20:00 استاد مدينة زايد

أستراليا × أوزبكستان 18:00 استاد خليفة بن زايد العين

22 يناير

كوريا الجنوبية × البحرين 17:00 استاد راشد شباب الأهلي

قطر × العراق 20:00 استاد آل نهيان الوحدة

تاريخ الإمارات في آسيا

المشاركة: 10

تخطي دور المجموعات: 4

ودعت من دور المجموعات: 6

أفضل مركز: الثاني عام 1996

لعبت: 39

فازت: 14

تعادلت: 8

خسرت: 16

سجلت: 36

تلقت شباكها: 50

مشوار الإمارات في 2019

المجموعة: الأولى

المركز: الأول

اللعب: 3

الفوز: 2

التعادل: 1

الخسارة: 0

سجل: 4

عليه: 2

النقاط: 7

ترتيب المجموعات حسب الأهداف

المجموعة الخامسة: 21

المجموعة السادسة: 20

المجموعة الرابعة: 17

المجموعة الثالثة: 14

المجموعة الأولى: 13

المجموعة الثانية: 11

أفضل هجوم

10: قطر

7: إيران- أوزبكستان

6: اليابان- العراق- السعودية- أستراليا

5: الصين- لبنان

4: الإمارات- كوريا الجنوبية- فيتنام- قيرغيزستان- الهند- عمان

3: تايلاند- الأردن- تركمانستان

2: البحرين- سوريا

1: كوريا الشمالية- الفلبين

0: اليمن- فلسطين

أسوأ دفاع

14: كوريا الشمالية

10: تركمانستان- اليمن

7: الفلبين

5: لبنان- فيتنام- سوريا- تايلاند

4: الهند- قيرغيزستان- عمان

3: أوزبكستان- اليابان- الصين- أستراليا- فلسطين

2: الإمارات- البحرين- العراق- السعودية

0: الأردن- كوريا الجنوبية- إيران- قطر

إنذارات المنتخبات

13: كوريا الشمالية

8: الفلبين- اليمن

7: تايلاند

6: سوريا- فلسطين- اليابان- عمان- تركمانستان- لبنان

5: قيرغيزستان- إيران- فيتنام- الصين- أوزبكستان- السعودية

4: استراليا- كوريا الجنوبية- العراق- قطر

3: الإمارات- الأردن

2: الهند- البحرين

الهدافون

7: المعز علي عبدالله (قطر)

4: إلدور شومورودوف (أوزبكستان)

3: سردار ازمون (إيران)- فيتالي لوكس (قيرغيزستان)

المتأهلون حسب الجغرافيا

غرب آسيا: الإمارات- البحرين- العراق- الأردن- السعودية- عمان- قطر

شرق آسيا: كوريا الجنوبية- الصين- اليابان

وسط آسيا: إيران- أوزبكستان- قيرغيزستان

آسيان: أستراليا- تايلاند- فيتنام

جنوب آسيا: 0

0

لم يسجل منتخبا اليمن وفلسطين أي أهداف في كأس آسيا 2019، وتلقت شباكها مجتمعة 13 هدفاً.

1

تقدمت سلطنة عمان إلى مراحل خروج المغلوب في كأس آسيا للمرة الأولى، بعدما فشلت في تجاوز دور المجموعات في محاولاتها الثلاث السابقة في نسخ 2004 و2007 و2015.

2

ظهرت البطاقة الحمراء 4 مرات في دور المجموعات، وكانت من نصيب اثنين من لاعبي منتخب كوريا الشمالية، ولاعب من كل من فلسطين وأوزبكستان.

3

سجل 3 لاعبين من منتخبات قيرغيزستان واليمن والعراق، ثلاثة أهداف بالخطأ في مرمى فرقهم بالدور الأول.

4

تقدمت أستراليا إلى مراحل خروج المغلوب في كأس آسيا للمرة الرابعة على التوالي، بعدما أنهت مشاركتها في المجموعة الثانية، في المركز الثاني للمرة الثالثة.

5

احتل العراق المركز الثاني في دور المجموعات في كأس آسيا في آخر 5 بطولات من النسخ الست الأخيرة، علماً أنه توج بطلاً عام 2007.

6

فشلت سوريا في الوصول إلى مراحل خروج المغلوب من كأس آسيا للمرة السادسة في مشاركاتها الست الآسيوية أعوام 1980 و1984 و1988 و1996 و2011 و2019.

5

تجاوزت الإمارات دور المجموعات في 4 نسخ، وتصدرت في نسختي 1996 و2019 مجموعتها وبرصيد متساو 5 نقاط، وفي نسختي 1992 و2015، تخطت دور المجموعات بعد وصافة مجموعتها.

8

تقدمت كوريا الجنوبية إلى مرحلة خروج المغلوب من كأس آسيا للنسخة الـ8 على التوالي، وآخر فشل في تخطي دور المجموعات كان في نسخة 1984.

9

احتسب 10 ركلات جزاء خلال مباريات الدور الأول، وسددت 9 ركلات بنجاح، ومنها ركلتان لمنتخب فيتنام، وضاعت ركلة واحدة فقط.

10

أجرت اليابان 10 تغييرات على التشكيلة الأساسية في مباراتها الأخيرة ضد أوزبكستان بدور المجموعات، وهي أكبر التغييرات على التشكيلة الأساسية لأي مباراة في كأس آسيا منذ عام 2011.

11

فشلت السعودية في تسجيل الأهداف للمرة الأولى في ختام مبارياتها بدور المجموعات لكأس آسيا 2019، للمرة الأولى في آخر 5 مباريات لها في البطولة القارية، وسجلت قبلها 11 هدفاً في 4 مباريات.

1980

فشلت كوريا الشمالية في تحقيق أي انتصار في كأس آسيا في مشاركاتها الأربع الأخيرة أعوام 1992 و2011 و2015 و2019، وفوزها الأخير تحقق في سبتمبر 1980، وكان على سوريا 2- 1 في دور المجموعات.

1988

تأهلت اليابان لمراحل خروج المغلوب من كأس آسيا للمرة الثامنة على التوالي، وذلك منذ فشلها في تحقيق الإنجاز نفسه في كأس آسيا عام 1988.

2004

فشلت تركمانستان في تجاوز مرحلة المجموعات في مشاركتيها بكأس آسيا عامي 2004 و2019، بل وأفضل ما حققته في البطولتين، كان التعادل في مباراة من مبارياتها الست في النسختين.

2007

شهدت كأس آسيا 2019، الفوز الثاني لفيتنام في 13 مباراة بالبطولة، بما فيها مشاركتها باسم فيتنام الجنوبية، وفوزها الأول كان على الإمارات 2-0 في افتتاحية نسخة 2007.

2011

تقدم الأردن إلى مرحلة خروج المغلوب من كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاتها الأربع في البطولة، وهي المرة الأولى لـ«النشامى» منذ عام 2011.

888

حافظت كوريا الجنوبية على نظافة شباكها لمدة 888 دقيقة في 6 من آخر 7 مباريات خاضتها في كأس آسيا، وكانت أستراليا أول وآخر من سجل في شباكها، وذلك في نهائي 2015، ولعبت وقتاً إضافياً في مباراتين بتلك البطولة.

59

لعب الكوري الجنوبي غونغ وو يونغ، 273 تمريرة في كأس آسيا 2019، بأكثر من 59 تمريرة عن اللاعب الذي يليه، وبدقة تجاوزت 90.7٪.

100

خسرت منتخبات الفلبين واليمن وتركمانستان وكوريا الشمالية، مبارياتها في كأس آسيا 2019، بنسبة 100٪ في دور المجموعات.

92

يعد هدف توماس رودجيك لأستراليا في مرمى سوريا بكأس آسيا 2019، بعد 92 دقيقة و16 ثانية، آخر توقيت هدف أحرزته أستراليا في تاريخ مشاركاتها القارية.

6

لم تتلق 6 منتخبات أي خسارة خلال دور المجموعات لكأس آسيا 2019، وهي الإمارات والأردن وكوريا الجنوبية وإيران وقطر واليابان.

3

حققت 3 منتخبات العلامة الكاملة، وحصدت نقاط جميع مبارياتها في دور المجموعات لكأس آسيا، وهي اليابان وقطر وكوريا الجنوبية.

2

تصدرت الإمارات وفلسطين، المنتخبات الأكثر تعادلاً في دور المجموعات لكأس آسيا، وتعادل كل منهما في مباراتين.

3

لم تشهد المجموعتان الثالثة والسادسة أي تعادلات في جميع مبارياتها بدور المجموعات لكأس آسيا 2019، وانتهت جميعها بفوز طرف على الثاني.