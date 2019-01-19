«الأبيض».. معنويات عالية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

واصل منتخبنا الوطني تحضيراته الجادة لمباراته المقررة بعد غد الاثنين أمام قيرغيزستان في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» بأداء حصة تدريبية مساء أمس على ملعب جامعة نيويورك أبوظبي بحضور المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم، عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد.

واشتمل التدريب على تدريبات الإحماء أعقبها محاضرة قصيرة من المدرب زاكيروني في منتصف الملعب ثم تدريبات اللياقة البدنية والتكتيكية بجانب تقسيمة داخلية، وشارك سيف راشد مهاجم المنتخب الذي يعاني من الإصابة في الجزء الأول من المران وخضع بعدها لتدريبات خاصة.

ويؤدي «الأبيض» مساء اليوم على ذات الملعب مرانه الرئيسي للقاء قيرغيزستان، والذي يقف من خلال الجهاز الفني على جاهزية عناصره ويبدأ في رسم خطة وطريقة اللعب التي تمنحه بطاقة العبور إلى دور الثمانية مع تحديد عناصر التشكيلة التي سيعتمد عليها في اللقاء.

تحضيرات

بدوره، قال الدكتور حسن سهيل مشرف المنتخب: التحضيرات تسير على نحو جيد وسط روح معنوية عالية من اللاعبين على تقديم مستوى مشرف في مباراة مع تحقيق الفوز والتقدم في البطولة القارية. وأضاف: بذل الجهاز الفني بقيادة زاكيروني وطاقمه المعاون مجهوداً كبيراً في الأيام الماضية حتى يكون المنتخب في كامل جاهزيته لمباراته المرتقبة.

وكان واضحاً أيضاً إصرار اللاعبين في التدريبات بطريقة عكست تقديرهم للمسؤولية وحرصهم على مواصلة المشوار بنتائج إيجابية. مشيراً إلى معرفة اللاعبين بأهمية مباراة قيرغيزستان لأنها مواجهة فاصلة لا يوجد تعويض بعدها.

مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تركيزاً كبيراً منذ بداية اللقاء وحتى النهاية.

احترام الخصم

كما شدد مشرف منتخبنا الوطني على ضرورة احترام الخصم من قبل الجميع، ذاكراً أن جميع مباريات البطولة صعبة وتحتاج إلى مجهود مضاعف من أجل تحقيق الانتصار دائماً وأضاف: بوقفة الجماهير القوية كالعادة خلف المنتخب يمكن العبور إلى دور الثمانية بإذن الله لكن لابد من معرفة أن هذه المهمة ليست سهلة ولابد من تكاتف وتعاون الجميع حتى ينجح المنتخب في التقدم إلى الأمام.

على جانب آخر، حرصت عدد من وسائل الإعلام القيرغيزستانية على متابعة تدريب منتخبنا الوطني أمس والتقاط صور من المران قبل لقاء المنتخبين، في إشارة واضحة إلى الاهتمام الذي تحظى به المباراة من جانبهم.