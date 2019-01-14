القمة يالأبيض

المصدر: العين- طلحة عبد الله ـــ تصوير - سالم خميس

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يترقب الشارع الرياضي الإماراتي، الظهور الأخير لمنتخبنا الوطني، بمرحلة المجموعات، ضمن نهائيات أمم آسيا الإمارات 2019، عندما يواجه منتخب تايلاند مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، وهو يأمل في أن يؤكد الأبيض جدارته بصدارة المجموعة الأولى، بعد أن ضمن مقعده في ثمن نهائي المسابقة.

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