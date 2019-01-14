البحرين والهند.. مواجهة الحسم

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

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يشهد ملعب استاد الشارقة في الثامنة من مساء اليوم، مواجهة الحسم والترقي إلى دور الستة عشر في نهائيات أمم آسيا 2019، التي تجمع بين الهند والبحرين في مواجهة مهمة، على ضوئها يتحدد مصير المترقي المباشر إلى دور الستة عشر.

ويدخل منتخب البحرين بفرصة واحدة وهي الفوز، وفي رصيده نقطة واحدة من تعادله في مباراة الافتتاح، التي جمعته بنظيره الإماراتي وانتهت بالتعادل بهدف لكل منتخب وتعادله أو خسارته في مواجهة اليوم، تؤكد مغادرته للبطولة فيما الفوز يعزز من حظوظه سواء عبر الترقي المباشر أو مع أفضل الثوالث، بينما يدخل المنتخب الهندي مواجهة اليوم بفرصتي الفوز أو التعادل، حيث في رصيده ثلاث نقاط غالية نالها من فوزه المستحق على نظيره التايلاندي بأربعة أهداف مقابل هدف وخسر أمام منتخبنا الوطني بهدفين دون مقابل، وفوزه في لقاء اليوم ربما يجعله يتصدر المجموعة أو يحتل المركز الثاني وبالتالي الترقي مباشرة إلى الدور الثاني، في حين يضمن له التعادل الترقي عبر بوابة أفضل الثوالث لأن كل المنتخبات التي وصل رصيدها إلى أربع نقاط بات في حكم المؤكد ترقيها إلى الدور الثاني عبر بطاقة أفضل الثوالث والتي تخصص لأربعة فرق مع أول وثاني المجموعات الســت، وهو الأمر الذي يجعــل من مواجهة اليوم قمة حقيقية.

جمال راشد: فرصة واحدة

أكد جمال راشد، لاعب منتخب البحرين، جاهزيتهم كلاعبين لمواجهة اليوم أمام المنتخب الهندي، لافتاً إلى أن دخولهم المباراة بالفرصة الواحدة يشكل ضغطاً عليهم لكنهم يعملون بقوة لتخطي الضغوط لأجل الفوز لأن لا أمل لهم سوى الفوز للترقي إلى الدور الثاني.

وقال إنهم كلاعبين في المنتخب غير راضين عن المستوى الذي ظهروا به في المواجهات الماضية خاصة مواجهة تايلاند التي لم يقدموا فيها ما يرضيهم قبل أن يرضوا الجمهور، وهم عازمون على تصحيح الصورة وتقديم الأفضل في مواجهة الهند اليوم والتي تعتبر مفترق طرق وصولاً إلى الدور الثاني.





سانديش: نحلم بالمزيد

أكد سانديش لاعب المنتخب الهندي جاهزيتهم لمواجهة اليوم، حيث مروا بمشاعر غير جيدة عقب خسارتهم أمام الإمارات لكنهم تخطوا هذا الأمر، ويدخلون مواجهة اليوم بروح معنوية عالية بعيداً عن ذكريات خسارتهم أمام الإمارات، وأعينهم منصبة على تحقيق الفوز، ومن ثم المضي قدماً في هذه البطولة . وقال: نتمنى أن نصل إلى الدور النهائي وليس دور الستة عشر فقط.

وأضاف إنه لا يريد أن يضع زملاءه اللاعبين في المنتخب تحت ضغوط كبيرة، بقوله: إن مواجهة اليوم هي معركة تحديد مصير، بل يقول إنهم يتطلعون لتقديم أفضل ما عندهم.

حشود جماهيرية في تدريبات البحرين والهند

توافدت أعداد كبيرة من جماهير منتخبي الهند والبحرين إلى إستاد نادي الشارقة أمس بحثا عن تذاكر إضافية ولمتابعة آخر أخبار وتدريبات المنتخبين قبل مواجهة اليوم الحاسمة، والتي تحدد مصير صاحب البطاقة الثانية من المجموعة الأولى، وكانت اللجنة المنظمة لمجموعة الشارقة عملت على توفير تذاكر مجانية لبعض الفئات العاملة في مجموعة الشارقة ووزعتها لهم أمس لأجل حضور مواجهة اليوم المصيرية وهو نفس الأمر الذي حدث مع الجمهور العماني في مباراته الأولى التي لعبها في استاد الشارقة ووجه الشيخ احمد بن عبد الله آل ثاني رئيس المجموعة بتوفير تذاكر مجانية لهم.