اليابان تتأهل وتعقد موقف عُمان

المصدر: أبوظبي - محمد صادق ومحمد محسن

تأهل المنتخب الياباني إلى دور 16 بعد تغلبه على نظيره العماني بصعوبة بهدف نظيف أمس على استاد مدينة زايد الرياضية في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة بدور المجموعات. ورفع «محاربو الساموراي» رصيده من النقاط إلى 6 في صدارة المجموعة السادسة، فيما بات موقف «الأحمر» العماني صعباً في التأهل بعدما فشل في حصد أي نقطة في مباراتين.

وشهدت المباراة جدلاً تحكيمياً بعدما احتسب الحكم الماليزي محمد أميرول ركلة جزاء غير واضحة لليابان سجل منها هاراجوتشي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 مما أدى إلى احتجاج لاعبي عمان، كما تغاضى الحكم عن ركلة جزاء واضحة لمصلحة «الأحمر» في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول بعدما لمست الكرة يد الظهير الأيمن ناغاتومو لكن الحكم أشار باستمرار اللعب مما تسبب في غضب اللاعبين والجماهير العمانية.

أفضلية

من جانبه، قال الهولندي بيم فيربيك مدرب المنتخب العماني إنهم غير محظوظين بعدم احتساب حكم المباراة لركلة جزاء مستحقة في الدقيقة 44، ومشيراً إلى انه لا يشتكي الحكام، لكن افتقد فريقه الحظ. وأضاف: نعلم أن اليابان لديه الأفضلية، حيث يمتلك 9 لاعبين محترفين في أوروبا، وبشكل عام اليابان يستحق الفوز، لم نكن منظمين بشكل جيد.

في حين، قال المدرب الوطني هاجيمي مورياسو مدرب المنتخب الياباني إن لاعبيه كانوا جاهزين، لقد كانت مباراة صعبة، واستطعنا الفوز والتأهل إلى دور 16.

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الفوز هو العاشر للمنتخب الياباني على نظيره العماني في تاريخ مواجهاتهما، وهو الفوز الثاني لليابان في كأس آسيا بعد الفوز الأول لـ«الساموراي» على الأحمر بنسخة 2004 .

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بلغ عدد الحضور الجماهيري في مباراة عمان واليابان 12110 متفرجين، وحضر الجمهور العماني بكثافة للمباراة بعد أن خصص الاتحاد العماني تذاكر لجماهيره الراغبة في حضور اللقاء.

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سجل منتخب اليابان رقماً جديداً بالفوز في 7 مباريات متتالية في مرحلة المجموعات، إذ كان قد فاز بـ 6 مباريات متتالية لعبها في مرحلة المجموعات بكأس آسيا.