الإمارات وتايلاند.. تأكيد الصدارة

المصدر: العين: طلحة عبدالله

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بعد ضمان تأهله للمرحلة التالية لنهائيات أمم آسيا الإمارات 2019، متصدراً عقب فوزه بالجولة الثانية على الهند بهدفين نظيفين ورفع رصيده إلى (4 نقاط)، ينشد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، تأكيد صدارته للمجموعة الثانية عندما يلتقي في الثامنة من مساء اليوم منتخب تايلاند، على ملعب استاد هزاع بن زايد بالعين، لحساب الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، وقد أكمل الأبيض الإماراتي تحضيراته الميدانية بمران أخير أجراه على ملعب المباراة وسط أجواء مفعمة بالثقة والتفاؤل والمعنويات العالية من قبل جميع اللاعبين، في حين عمد المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني، إلى إخضاع اللاعبين لتمارين واختبارات متنوعة تضمنت تنفيذ وتطبيق الخطط التكتيكية وأساليب اللعب، وحرص خلالها على تصحيح الأخطاء أولاً بأول، فيما خاض نجوم الأبيض التمارين بحماس كبير ورغبة عالية في نيل ثقة المدرب والدخول ضمن قائمته الرئيسة لمواجهة الليلة.

ويتطلع الشارع الرياضي الإماراتي لظهور أفضل للمنتخب الوطني في لقاء الليلة بعد أن قدم نفسه بصورة لم تكن مرضية للكثيرين خلال الجولتين الأولى والثانية برغم حصوله على العدد الكافي من النقاط، وخصوصاً أنه يدخل اللقاء اليوم بدون ضغوط بعد ضمان تأهله، مقارنة بالمنافس الذي يلعب بخيار الفوز فقط على أمل أن تخدمه نتيجة المباراة الأخرى بين البحرين والهند للمنافسة على التأهل، وقد أكمل المنتخب التايلاندي تحضيراته بحصة تدريبية أخيرة أجراها أمس، وينتظر أن يدخل اللقاء بنوايا هجومية سعياً لمفاجأة الأبيض الإماراتي بالوصول إلى شباكه.

إسماعيل: حققنا الأهم

أكد إسماعيل أحمد، مدافع الأبيض وقائده، أنهم يتطلعون للظهور بأفضل صورة في مباراة اليوم أمام المنتخب التايلاندي، من أجل تحقيق الفوز وضمان قمة المجموعة، وقال: نعلم أن المستوى الذي ظهر به المنتخب خلال الجولتين السابقتين لم يكن مرضياً للكثيرين، ولكننا حققنا الأهم بالحصول على أربع نقاط أهلتنا للصدارة ، وسنعمل اليوم من أجل تأكيد جدارتنا، فنحن عيال زايد، ولا نرضى بغير المركز الأول، ونشكر الجماهير التي ظلت حاضرة بكثافة خلال المباراتين السابقتين لمؤازرة اللاعبين ومساندتهم، ما كان له أثره الإيجابي، ونثق بأن جمهور الأبيض الإماراتي سيتابع جهودها ويتواجد بكثافة في ملعب استاد هزاع بن زايد، اليوم لتشجيع اللاعبين.

سوبان: ضغط كبير

يعتقد سوبان ثونغسونع، لاعب المنتخب التايلاندي لكرة القدم، أن منتخب بلاده سيواجه ضغوطاً كبيرة عندما يقابل المنتخب الإماراتي اليوم بأرضه وأمام نحو 25 ألف متفرج من أنصاره الذين سيحتشدون لمساندته، لكنه أكد أن جميع اللاعبين عاقدون العزم ومصممون على القتال والتجاسر بقوة في ملعب المباراة لتحقيق النتيجة المأمولة، وقال: شعرنا بالإحباط عقب خسارتنا أمام الهند في المباراة الأولى، قبل أن نستعيد التوازن في اللقاء الثاني لنحقق نتيجة إيجابية في مواجهة منتخب البحرين، هذه البطولة كبيرة وبعض اللاعبين ربما سيخوضون منافساتها آخر مرة ولذلك هم مصرون على أن يقدموا عملاً جيداً لتحقيق أفضل ظهور ممكن في المسابقة.

الحسن صالح: مباراة مهمة أمام منافس قوي

وصف الحسن صالح لاعب منتخبنا الوطني لقاء تايلاند بالمواجهة المهمة، مشدداً على أهمية تحقيق الفوز، وحصد نقاط المباراة للحفاظ على صدارة الترتيب، وأشار اللاعب إلى أن اللقاء لن يكون سهلاً، لأن المنتخب التايلاندي أيضاً لديه حظوظ في التأهل ، وسيكون حريصاً على اللعب بقوة ، وهو ما سيزيد من صعوبة المباراة، ويجعل منتخبنا مطالباً بجهد إضافي لضمان التفوق.وأشار الحسن صالح إلى أن المنتخب التايلندي وعلى الرغم من خسارته للمباراة الأولى أمام الهند إلا أنه ظهر بمستوى جيد، وعاد ليخطف الفوز في مواجهة البحرين، مذكراً بضرورة عدم الاستهانة بالمنافسين، والتركيز على مواصلة القتال طوال زمن المباراة، لضمان تحقيق النتيجة المطلوبة.