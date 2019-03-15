محمد بن زايد: 7000 بطل قهروا الصعاب ليمثلوا أوطـانهم بكل فخـر

المصدر: أبوظبي - وام

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 التي تحتضنها مدينة أبوظبي، بحضور ملوك وقادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة وأصحاب السمو حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وكبار ضيوف الدولة.

ووسط حضور جماهيري من محبي الألعاب العالمية الخاصة وضيوف الدولة، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الانطلاق الرسمي لألعاب الأولمبياد الخاص.

وقال سموه في كلمة له «السلام عليكم ورحمة الله.. ضيوفنا الكرام.. السيدات والسادة.. جماهير هذه المنافسات العالمية.. بالإنابة عن أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نرحب بكم ونحييكم في دار زايد بلدكم الثاني.. وبكل فخر نتشرف باستضافة دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019..

ونعتز بتواجدنا مع جميع أبطال الأولمبياد ورياضييه من مختلف أنحاء العالم.. اليوم بتواجدكم وتفاعلكم نرسل رسالة إلى العالم أنه لا مستحيل مع الإصرار والعزم، فقط الإرادة تصنع الفارق..

ونوجه تحية إلى جميع أصحاب الهمم لعزمهم وهمتهم للوصول إلى القمم.. وأحيي اللاعبين المتواجدين في الملعب اليوم، لشجاعتهم في تمثيل بلدانهم ولكونهم مصدر إلهام للجميع... أبنائي وبناتي.. أنا سعيد بمتابعتكم و تشجيعكم وكل شعب الإمارات يشجعكم ويفخر بعطائكم».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على حساب سموه الرسمي بـــــ «تويتر»:

«ببالغ السعادة والاعتزاز و الترحيب.. افتتحنا الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019»، الحدث الرياضي الأضخم عالمياً لأصحاب الهمم والذي يتنافس فيه أكثر من 7000 بطل من مختلف دول العالم قهروا الصعاب وتحلوا بالإرادة ليمثلوا أوطانهم بكل فخر».

وأضاف سموه «ليس هناك شعور أجمل من أن ترى السعادة والبهجة على وجوه أصحاب الهمم، فتحية شكر لكل من أسهم في تمكينهم من إبراز قدراتهم في هذا الحدث العالمي وفي مقدمتهم عائلة كينيدي شرايفر المؤسسة للألمبياد الخاص واللجنة المنظمة والمتطوعون والجهات الداعمة والراعية والجماهير المؤازرة».

افتتاح

شهد الافتتاح، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، ونور سلطان نزار باييف، رئيس جمهورية كازاخستان وماكي سال رئيس جمهورية السنغال وجوزيف موسكات، رئيس وزراء جمهورية مالطا وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة .

وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

قيم

وغرد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، على موقع سموه الرسمي بوسائل التواصل الاجتماعي «تويتر»، عقب حضوره حفل الافتتاح قائلاً:

«شهدت اليوم حفل الافتتاح المبهر الذي نظمته عاصمتنا الحبيبة أبوظبي بمناسبة الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 وهو الحدث الإنساني الرياضي الأكبر في العالم بمشاركة 7500 رياضي من أكثر من 190 دولة حول العالم».

وأضاف سموه «هذا الحدث العالمي فرصة جديدة لاستعراض قيمنا الأصيلة ومبادراتنا الداعمة لتمكين أصحاب الهمم وروح التسامح التي تسود مجتمعنا. نستلهم من ذوي الهمم الإصرار وقوة الإرادة وروح التحدي، مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع المشاركين ولفرسان الإرادة في منتخبنا الوطني».

فرحة

كما غرد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على حساب سموه الرسمي بــــــــ «تويتر»: «فرحتنا عظيمة بانطلاق الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية «أبوظبي 2019»، تجمع إنساني ورياضي كبير على أرض الدولة وللمرة الأولى في المنطقة، في الإمارات يحظى أصحاب الهمم بالرعاية والاهتمام الكبيرين، فهم من الفئات المهمة المكونة لنسيج المجتمع نقدر إنجازاتهم وإسهاماتهم في كافة الميادين».

تقدير

كما غرد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، على موقع سموه الرسمي بوسائل التواصل الاجتماعي «تويتر»، عقب حضوره حفل الافتتاح: «أمام هذا التجمع الإنساني المهيب في افتتاح الأولمبياد الخاص، نتوجه بكل التقدير والامتنان للشيخ محمد بن زايد الذي بفضل رؤيته ودعمه تحقق هذا الإنجاز، متمنين التوفيق لأبنائنا وبناتنا من أصحاب الهمم الذين أوصلتهم مثابرتهم وإرادتهم للمشاركة في هذا المحفل العالمي».

وأضاف سموه «شهدنا حفل افتتاح الأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، حدث تاريخي يكرس الدور الإنساني للإمارات ويعطي زخماً كبيراً لدمج أصحاب الهمم ودعمهم وسماع صوتهم وتقدير إسهاماتهم في مختلف المجالات، بما في ذلك الرياضة التي حققوا فيها إنجازات رائعة».

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