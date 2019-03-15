العراقية هبة تغني لميدالياتها كلَّ صباح

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

انقلبت حياة هبة صلاح لاعبة الأولمبياد الخاص العراقي رأساً على عقب بعد أن أصبحت من لاعبات الأولمبياد الخاص، إذ تحولت حياتها إلى الأفضل بفضل الرياضة، البطلة العراقية التي تزين غرفتها بالميداليات، وتحرص على أن تغني لها كل صباح، وتتفاءل بها في إضافة المزيد.

تنتمي هبة صلاح إلى فئة متلازمة داون، وكان شكلها المميز وهي صغيرة يجعل أقرانها من الأطفال يبتعدون عنها وعدم الاقتراب منها، إلا أنها بعد أن مارست الرياضة ووصلت إلى مستوى جيد كان أقرانها يخاطبونها لكي يلعبوا معها، حيث أحدثت ممارستها للرياضة انقلاباً في شخصيتها، بعدما كانت تخاف من الاختلاط مع الآخرين حتى التحدث إليهم، إلا أنها بعد أن مارست الرياضة في الأولمبياد الخاص ساعدها مدربها ومدربتها على كيفية التعامل مع الآخرين والحديث إليهم، وعقد الصداقات معهم.

ساعد هبة صلاح قدرتها وموهبتها في الاستيعاب السريع على التعلم والتفوق في ممارسة الرياضات التي تحبها، وبعد أن أصبحت رياضية من ضمن رياضيي الأولمبياد الخاص العراقي، بدأت تهتم بمظهرها، واتباع الطرق الصحية في الغذاء الصحي السليم كونها رياضية، وأصبحت واحدة ممن يسعون إلى أن يلتقطوا معها الصور التذكارية، كونها إحدى البطلات في رياضات التنس والريشة وتنس الطاولة.