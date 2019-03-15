الشيخة فاطمة: رسالة عالمية في نشر التسامح

المصدر: أبوظبي - وام

حضرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، انطلاق دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019» بمدينة زايد الرياضية مساء أمس. وعبّرت سموها عن إعجابها بهذه الألعاب العالمية، لكونها تُظهر قدرة أصحاب الهمم على التفاعل مع الفئات الأخرى من المجتمع.

وقالت سموها إن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باتت من الدول السبّاقة في مجال تمكين أصحاب الهمم لتعزيز دورهم في المجتمع.

وأضافت سمو «أم الإمارات» أن دولة الإمارات تبذل جهوداً ملموسة لدمج الأطفال من أصحاب الهمم، وتسعى لأن تقدم رسالة عالمية في نشر قيم التسامح والسلام، لينالوا احترام وتقدير الجميع محلياً وعالمياً. ويشارك في هذا الحدث العالمي 7500 مشارك من نحو 190 دولة، إضافة إلى 20 ألف متطوع ويشهده ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وكانت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قد استقبلت عدداً من الضيفات المشاركات في هذا الأولمبياد العالمي، كل على حدة، فقد استقبلت سموها الأميرة نوف بنت عبد الرحمن بن ناصر بن فرحان آل سعود، رئيسة مركز فريق التأهل الدولي بالمملكة العربية السعودية، والشيخة شيخة العبد الله الصباح، رئيسة الأولمبياد الخاص بدولة الكويت، والأميرة نورا من ليختنشتاين، والشريفة للا سمية الوزاني، رئيسة الأولمبياد الخاص في مملكة المغرب، والأميرة تيسي، من لوكسمبورغ، ولي بين، نائب رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

وأطلعت سمو «أم الإمارات» الضيفات على الدعم الذي تلقاه المرأة الإماراتية والأطفال وأصحاب الهمم من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وقالت: «إننا نؤكد الدور الإنساني والأخلاقي لكل مواطن ومقيم على أرض الدولة»، مشددة على احترام حقوق أصحاب الهمم، والإسهام في تقديم التسهيلات لدمجهم في المجتمع.