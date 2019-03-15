محمد الكارب: مبادرات الإمارات فخر لكل العرب

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ثمّن محمد أمين الكارب، سفير جمهورية السودان لدى الدولة، تنظيم الإمارات للأولمبياد الخاص، والاهتمام المتعاظم بالحدث الإنساني الرياضي العالمي من قبل القيادة الرشيدة، ومتابعتها الدقيقة لأدقّ التفاصيل، موضحاً أن ذلك يعتبر مؤشراً إيجابياً على نجاح البطولة.

وقال الكارب في حديث مع «البيان الرياضي» إن الإمارات دولة محورية على المستوى العربي والإقليمي وذات تأثير عالمي على الأصعدة الرياضية والاقتصادية والسياسية، وأضاف: «في العام الماضي تابعنا بفرح كبير استضافة الأولمبياد الإقليمي الذي شكّل فيه السودان حضوراً جيداً.

وكان التنظيم على أفضل ما يكون، ومؤخراً تابعنا تنظيم كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي مع تنظيم بطولة كأس آسيا بمشاركة هي الأكبر في التاريخ والتي أعتبرها كانت بمثابة تحدٍّ حقيقي لقدرات البنى التحتية والكوارد الإدارية، وكان نصيب الإمارات أيضاً النجاح المتعاظم، وغيرها العديد من البطولات الرياضية العالمية وكلها نجاحات لا يشك فيها أحد».

وأضاف سفير السودان لدى الدولة أن تنظيم الأولمبياد الخاص لأول مرة في الشرق الأوسط مدعاة للفخر والاعتزاز لكل العرب، وتأكيد على روح الريادة والمبادرة والتميز والابتكار، وكلها صفات موجودة في واقع دولة الإمارات السباقة التي تعشق روح التحدي.

وعن مشاركة الوفد السوداني قال محمد أمين كارب: «سعداء بأن يشكّل أصحاب الهمم من السودان حضوراً للمرة الثانية في الإمارات بعد المشاركة الأولى في الأولمبياد الإقليمي، وحريصون على أن يحقق الوفد الهدف الأجمل من المشاركة والتواجد في هذا الحدث العالمي الكبير».