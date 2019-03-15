315 سيارة لنقل الرياضيين والوفود

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشفت شركة المسعود الشريك الرسمي وراعي السيارات الحصري للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية، عن توفير أسطول مكون من أكثر من 315 سيارة، للمساعدة في تنقل الرياضيين والوفود المشاركة والمدربين أثناء تنظيم الحدث،كما توفر الدعم لألعاب الغولف في الحدث.

وقامت الشركة مؤخراً بتنظيم فعاليتين متميزتين مع الرياضيين الإماراتيين المشاركين في الأولمبياد، اشتملت على رحلة سفاري لمدة نصف يوم ومباراة كرة قدم بين الرياضيين وأكاديمية يوفنتوس في أبوظبي، إضافة إلى فعالية للموظفين والعملاء الراغبين في التسجيل للتطوع في الألعاب.

وقال روبرت شوارتز، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «المسعود»: «نتطلع إلى لعب دورنا في الحدث على أكمل وجه، بما يرمز إلى مسؤوليتنا الاجتماعية ولفتتنا الإنسانية».