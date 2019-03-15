شعلة الأمل في متحف اللوفر أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تشرّف متحف اللوفر أبوظبي باختياره محطة على درب شعلة الأمل للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، ويقدم المتحف مجموعة من الأدوات والنشاطات التي تسمح للزوار من أصحاب الهمم التمتع بتجربتهم في المتحف بأكبر قدر ممكن من السهولة، إلى جانب الترحيب بهم.

ويقدم المتحف للزوار الذين يعانون ضعفاً في السمع أو البصر مجموعة خاصة من الجولات الإرشادية وورش العمل، إضافة إلى المحطات الحسية المتوفّرة في قاعات العرض ليتمكنوا من التفاعل مع القطع الفنية، والنشرة الإخبارية التي يرسلها المتحف خصيصاً لأصحاب الهمم.

تقوم رسالة متحف اللوفر على تعزيز مبدأ التسامح. يرحّب بالزوار من الأطياف كافة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أصحاب الهمم.