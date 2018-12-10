رحلات الكفاح ولحظات النجاح







في الحلقة الأولى من هذا الملف رصد «البيان الرياضي » تطور الاندماج الاجتماعي للمعاقين ذهنياً، وتطرقنا إلى تاريخ الأولمبياد الخاص الذي أحدث طفرة كبيرة في الاهتمام بهذه الفئة.. بجانب الأرقام ونسب المشاركة في الدول العربية من خلال لقاءات المسؤولين في هذا الصدد.

اليوم نقدم بعض النماذج المشرفة لأبطال عرب شاركوا في الأولمبياد الخاص وحققوا ما لم يكن في الحسبان، وكان لعوائلهم دور كبير فيما وصلوا إليه من خلال رحلات كفاح مضنية، كللت بالنجاح في البطولات المختلفة للأولمبياد الخاص

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