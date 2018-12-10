أحمد.. فارس البحرين حقق 50 ميدالية

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

ينشط الفارس أحمد الشيخ في هذا البرنامج الرائع منذ 20 سنة محققا ما يزيد على 50 ميدالية دولية ومحلية في الفروسية وكرة القدم، كما يمثل اللاعبين في مجلس الإدارة ومتطوع في اللجنة الإعلامية مصورا فوتوغرافيا.

أحمد لديه إعاقتان في وقت واحد.. صعوبات التعلم، وقصر القامة، فهو مزدوج الإعاقة ما بين جسدية وذهنية، ومع ذلك أضحى ذا تاريخ حافل بالإنجازات، وصاحب شخصية ثابتة غير متزعزعة، وكل منتسبي الأولمبياد الخاص يحبونه ويستأنسون بأحاديثه اللطيفة ومزحه اللطيف.

اُكتشف أحمد بالصدفة حينما لمحه أحد المدربين وشاهد بريق البطولات في عينيه، وعمره لم يكن قد تجاوز 10 سنوات، فرشحه لركوب الخيل لأول مرة في حياته، حيث استقبل أحمد الطلب بتعجب وخوف كونه لم يلمس خيلا في حياته.

وفي البدء كان خائفا ولكن شجاعا، تحمل السقوط عدة مرات حتى أجاد التعامل مع الخيل وبنى معها علاقة ود وتفاهم، وهو اليوم صاحب أعلى سجل ذهبي في البرنامج الخاص البحريني، حيث رفع علم بلاده في مناسبات عديدة في ثلاث قارات.