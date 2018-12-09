«الأولمبياد الخاص» بسمة أمل عربية تتحدى المستحيل

المصدر: إعداد: محمد محسن

رسالة من إنسـان



أبي.. أمي، لا تخجلا مني..

فأنا.. إنسان.

الأمر ليس بيدي!

لم أخلق نفسي، وإنما جبلني من خلقكما وخلقني

أنا بين أيديكما، بريئاً، ليناً، مطيعاً، وراضياً..

في سنوات خلت.. عانيت من سخرية الساخرين، وممن جعلوني في مشاهد السينما، مزحة في ليالي السمر.

أيها الممثلون.. لا تجعلوني في قاع المجتمع، وأضحوكة في أعمالكم الفنية..

فأنا.. إنسان!

نعم، قد أكون مختلفاً.. لكني أمتلك من القدرات ما لم تضعوه في الحسبان.

لا أعبأ أبداً بالظلام.. لأنني:

أحمل بداخلي.. «شعلة أمل»

أرجوكم.. صححوا مفاهيمكم عني، فبدعمكم تفتح الأبواب المغلقة.. وتتلاشى المعتقدات الخاطئة فيما مضى أو كان.

أسعى للتكيف مع المجتمع، في شتى المجالات، وفي الرياضة تحديداً أظهرت ما لدي من مهارات..

انتظروني ومن معي من رفاق على منصات التتويج حيث تكون الإنجازات.

هذه هي حالتي، ورسالتي، واحد من أصحاب الهمم.

والتوقيع: إنسان

كانت هذه السطور.. لسان حال مئات الآلاف من «أصحاب الهمم» لذوي الإعاقة الذهنية في عالمنا العربي، الذين نجحوا في الوصول إلى القمم، حين أتيحت لهم الفرصة في إثبات الذات والتعبير عن أنفسهم، وأصبحوا بسمة أمل عربية رغم الظروف، بعد أن كانوا - ومازال بعضهم للأسف - ضحية لعدم المبالاة من أسرهم أو مجتمعاتهم، لدرجة جعلتهم مصدر سخرية وأضحوكة عند بعض أهل الفن الذين لم يترفقوا بهذه النوعية البريئة من البشر، وراحوا يشوهون صورهم، ويرسخونها عند المشاهد.. كمعاق.

الأمر الذي أثر سلباً في سنوات خلت، ساهمت في فرض قيود حديدية على أصحاب الحالات الخاصة، فباتوا يتألمون في صمت تارة، ويصرخون تارة أخرى، حتى بزغ فجر الآمال، متمثلاً في الأولمبياد الخاص، فانتزعتهم الممارسة الرياضية من التقوقع والخجل، لاسيما بعد أن لمسوا بأنفسهم الاهتمام عند المشاركة التنافسية وإثبات الذات، فاستنفرت عزائمهم المحاولات، ودبت فيهم روح الحياة.

بيد أن الوضع رغم تطوره الإيجابي، وسمو «الأولمبياد الخاص» وتطور مسابقاته وفعالياته، إلا أن نسب الملتحقين من أصحاب الهمم لاتزال في عالمنا العربي ضئيلة للغاية، إذ بحسب إحصاءات اللجنة الدولية للأولمبياد الخاص في تقريرها الأخير عام 2017، فإن المسجلين في الأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ22 دولة عربية سجل، 174.060 لاعباً ولاعبة.

«البيان الرياضي» يتناول القضية من مختلف الزوايا، ويفند أسباب ضعف المنتسبين للأولمبياد الخاص العربي، والحلول وطرق العلاج.. ومن خلاله نستعرض الجانب الإيجابي والمظلم للأسرة والمجتمع، ونستطلع آراء المسؤولين، وأولياء الأمور أصحاب التجارب، ورجال الفن والإعلام، كما نقدم كذلك قصص نجاح المبدعين.

ومن حسن الطالع.. أن يتزامن هذا الملف مع بدء العد التنازلي لـ100 يوم الأخيرة قبل استضافة العاصمة أبوظبي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص من 14 وحتى 24 مارس 2019، للمرة الأولى في تاريخ الشرق الأوسط.

شقراء آل كينيدي.. علامة فارقة في التاريخ

«روز ماري».. ملهمة الأولمبياد

منذ تواجد الإنسان على الأرض، وانتشاره في شتى ربوعها، و«ذوي الإعاقة الذهنية» يعيشون على حواف الحياة، حيث تشير بعض المراجع التاريخية إلى أن أصحاب هذه الفئة، لم يحظوا بإنسانية الكثير من المجتمعات، التي اعتبرتهم عالة عليها، وظلوا في دائرة التهميش والازدراء، وقد اختلفت هذه النظرة من عصر لآخر، تبعاً لمجموعة من المعايير والمتغيرات، كما أشارت الباحثة عواطف الشتيوي.

فيما أكد يحيى أفنيخر المتخصص في شؤون ذوي الإعاقة الخاصة«أن أفلاطون رأى أن هذا النوع من الأطفال، ضرر على الدول ويعيق قيامها، كما تشير الدلائل التاريخية إلى أن الأب في العصر الروماني كان يُعرض عن ابنه ويلقيه في الطريق ليصبح من الرقيق أو المهرجين.

ومع مطلع القرن العشرين، تغيرت المسميات الجارحة، إلى مصطلحات أفضل نسبياً فأطلقت بعض الدول مسميات»المعوقين، الذي تم تصحيحه إلى المعاقين، ثم ذوي الاحتياجات الخاصة، وشيدت المدارس، والمراكز المتخصصة لذوي الإعاقة الذهنية، والتي شهدت تحولاً ملموساً منذ مطلع الستينيات، فأصبح الاهتمام الرياضي من سمات المرحلة، لاسيما في حصص التربية الرياضية، للحفاظ على البنية الجسدية. وفي وقتنا الحالي تضم جميع بلدان منطقتنا العربية مدارس ومراكز متخصصة تقدم الرعاية، بنسب متفاوتة حسب الاهتمام والإمكانيات.

علامة فارقة

يعتبر تأسيس الأولمبياد الخاص 1968 علامة فارقة في العالم أجمع، حيث اعتمدت الرياضة كأحد المحاور المهمة للنهوض بذوي الإعاقة الذهنية ودمجهم في المجتمع.

ويحسب للأميركية، الشقراء الجميلة «روز ماري» التي ولدت معاقة ذهنياً 1918 في بروكلين بولاية نيويورك الأميركية، وهي شقيقة جون كينيدي الرئيس الأميركي الأسبق، بأنها أول من ألهم المجتمعات البشرية بالأولمبياد الخاص حيث كانت سبباً في أن تؤسسه شقيقتها يونيس كينيدي شرايفر عام 1968، إذ قبلها بسنوات وتحديداً في يونيو 1963 أرادت يونيس التي كانت تدير مؤسسة جوزيف كينيدي الخيرية، أن تدخل الفرحة والسعادة إلى قلب شقيقتها الصغيرة روزماري فأقامت معسكراً رياضياً لمدة يوم واحد بحديقة منزلها للأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية لاستعراض مهاراتهم الرياضية والبدنية.

وكان المشهد الأول إيجابيا للغاية، ولذلك عزمت على توسيع الدائرة وإقامة معسكرات رياضية، بصفة منتظمة وأسست مجلس إدارة يضم مجموعة من الخبراء، لرصد مدى تأثير الرياضة على تطور مهارات الأولاد، في الأمور الحياتية، وبعد 5 سنوات عمل، أيقنت أن الرياضة هي الملاذ الوحيد، وشرعت في تأسيس الأولمبياد الخاص، وشهد شهر يوليو 1968 أول ألعاب عالمية صيفية للأولمبياد الخاص في ولاية شيكاغو بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة يمثلون 26 ولاية أميركية وكندا، حيث تباروا في ألعاب القوى والهوكي الأرضي والسباحة، ومنذ هذا التاريخ تقام الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص كل عامين بالتناوب بين الألعاب الصيفية والشتوية، وتشمل 5.169.489 لاعباً ولاعبة حول العالم.

وقد ذكر تيموثي شرايفر رئيس الأولمبياد الدولي الحالي، في كتابه «الفقدان» قصة حياة خالته روزماري المأساوية التي كانت تعاني من إعاقة ذهنية، وأن خطأً طبياً في الولادة أدى إلى إعاقة في المخ. كما كانت «جميلة للغاية» مما أدى إلى قلق والدها خوفاً من سلوكيات غير لائقة وأيضاً خوفاً على حياته السياسية، فقرر أن يخوضها إلى «عملية فصية» وقد تزامن ذلك مع نصيحة أحد الأطباء بأن العملية الجراحية ستحسن من حالتها بعد ثلاث سنوات تقريباً، لكنها فشلت وأدت إلى تدهور حالتها، وعدم قدرتها على التحدث أو المشي بطريقة طبيعية، وظلت على هذه الحالة حتى توفيت عام 2005.

أيمن عبـد الوهاب يـكشف الحقائق: الطريـق لا يزال طويلاً

يعد ضعف نسب المنتسبين للأولمبياد الخاص العربي علامة استفهام، بالرغم من تطور الحركة، والجهود المبذولة من جانب الأولمبياد الدولي والإقليمي، والأنشطة المعتمدة في جميع الدول العربية.

«البيان الرياضي» وضع العديد من الاستفسارات أمام المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، فقال: « لا شك أن الطريق ما زال طويلاً أمام زيادة أعداد منتسبي الأولمبياد الخاص، حيث إن النسبة المسجلة لدى المكتب الإقليمي 174.060، وتشمل 22 دولة عربية، وأناشد المجتمع العربي بجميع مؤسساته بضرورة التوعية المطلوبة وزيادة أعداد المنتسبين، على أن تشمل الأسر العربية باعتماد الرياضة أسلوب حياة، التي تتبلور في الحركة السامية للأولمبياد الخاص، إضافة إلى أدوار مهمة للدراما العربية والإعلام بتقديم النماذج الناجحة لأبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة الذهنية، وبالطبع هذا الدعم المتوقع من مؤسسات المجتمع سوف يخلق وعياً لدى المجتمع العربي بأن ذوي الإعاقة الذهنية ليسوا مثاراً للشفقة والعطف بل هو حقهم الأصيل في المجتمع، بما فيه الحق المعنوي.

وأضاف بقوله: « في عام 2001 كانت النسبة المسجلة 20 ألف منتسب للأولمبياد الخاص، منهم 15 ألف من مصر و5 آلاف من بقية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتطورت الأرقام حتى بلغت 30 ألفاً من مصر و 144.060 ألفاً من 21 دولة عربية في 2017.

وأوضح أن هذه النسبة تمثل 3% للإعاقة الذهنية في جميع شعوب العالم حسب دراسة للأمم المتحدة، وتزيد وتقل حسب تقدم الدول ومدى الوعي لشعوبها، ففي صعيد مصر على سبيل المثال، ترتفع النسبة إلى 5% لعدة عوامل أبرزها زواج الأقارب، أو تناول بعض الأدوية الخاطئة أثناء الحمل، ما يخلق تشوهات لدى الجنين ويكون عرضة للإعاقة الذهنية.

وأضاف بقوله: «هناك جهود طبية خلال السنوات الأخيرة بأهمية عمل التحاليل الطبية اللازمة قبل الزواج خصوصاً للأقارب، إضافة إلى التوعية بعدم تناول عقاقير أثناء الحمل من دون مراجعة الطبيب، وهذه الأمور التوعوية في غاية الأهمية لأنها تقلص نسبة الإعاقة، حيث تتراجع إلى النسبة الطبيعية وهي 3% بحسب دراسة الأمم المتحدة».

الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص أوصى بأهمية التعليم لتجنب مخاطر الإعاقة الذهنية، وأن خلق جيل متعلم يعي كيفية التعامل مع هذه القضية سيفيد مجتمعاتنا ويقود هذه الفئة إلى بر الأمان، من حيث تحديد أولويات التعامل على الشقين الرياضي والتعليمي، لأنه يؤثر على أجيال بأكملها، وأن الصرف على التعليم وحركة التنوير الشاملة ذو منفعة لتجنب مخاطر الممارسات الخاطئة، وأبرزها تناول عقاقير أثناء الحمل من دون استشارة طبيب، من شأنها أن تؤدي إلى الإعاقة الذهنية، إضافة إلى زواج الأقارب لذلك نوصي بإجراء الاختبارات اللازمة والفحوصات قبل الزواج.

وأكد أيمن عبد الوهاب أن استضافة الإمارات للألعاب العالمية 2019 حلم سعى الجميع إلى تحقيقه على مدار 18 عاماً، وأنها ستجعل الأولمبياد الدولي ينظر بعين الاعتبار إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

استطرد: ثمرة استضافة الألعاب العالمية ارتفاع عدد الدول المشاركة إلى 197 دولة مقارنة بنسخة لوس أنجلوس 2015، حيث سجلت حينها مشاركة 170 دولة، وستشهد الألعاب العالمية بأبوظبي مشاركة 27 دولة للمرة الأولى بعد انضمامها لحركة الأولمبياد الخاص الدولي، منها 13 دولة أفريقية، وأن العدد المتوقع للاعبين سيصل إلى 7500 لاعب ولاعبة.

أسباب الإعاقة الذهنية

تعرف الإعاقة الذهنية بأنها حالة من تأخّر نموّ العقل، أو عدم اكتمال نمو الدماغ أثناء فترة نموّ الطفل، من مرحلة وجوده في الرحم، إلى مرحلة ما بعد الولادة، وبلوغه عمر الخمس سنوات، مما يؤدي إلى وجود اضطرابات معينة في الوظائف الطبيعية للطفل، وهي تتفاوت حسب شدة الحالة من بسيطة إلى شديدة جداً، وهي تؤثر على الإدراك والذكاء والاستيعاب والنطق.

الأسباب

Ⅶ الولادة المتعسرة تتسبب في حدوث نقص في تروية الأكسجين للدماغ، مما يؤدي إلى حدوث اضطرابات عقلية متفاوتة في شدتها.

Ⅶ تناول العقاقير والأودية من قبل الأم الحامل من دون وصفة طبية أثناء فترة الحمل، أو استنشاق غازات سامة، مما يؤدي إلى تلف الجهاز العصبي المركزي عند الطفل.

Ⅶ تناول المشروبات الكحولية بكثرة في فترة الحمل.

Ⅶ الحوادث التي تصيب الرأس وتؤثّر على الدماغ.

Ⅶ عوامل جينية مكتسبة من الأبوين، أو من بعض الاختلالات الجسمية التي تؤدي بدورها إلى تحطيم، أو تدمير خلايا الدماغ.

Ⅶ سوء التغذية عند الأم الحامل الذي يؤثر بشكل مباشر في ضعف نمو، وتطور الدماغ، وبالتالي زيادة حالات الإعاقة العقلية بأنواعها.

Ⅶ حدوث بعض الأمراض، والالتهابات التي تؤدي إلى تلف جزئي في الخلايا المغذية للدماغ.

35 دولة تُعاني في تمويل أصحاب الهمم

كشف بيتر ويلر الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019، أن 35 دولة منها بعض الدول العربية غير قادرة على الانضمام إلى الألعاب العالمية في أبوظبي 2019، بسبب ضعف التمويل المادي.

قال: تواصلنا مع هذه الدول وطلبنا منها حصر المشاكل والمعوقات التي تحول دون مشاركتها، بهدف السماح لأكبر عدد من المنتخبات والدول أيضاً بالمشاركة، وتحدثنا معهم بإمكان توفير الدعم المالي واللوجستي، وطلبنا تكوين فرق حتى ولو كانت صغيرة وفي بداياتها من أجل تحفيزها إلى الانضمام الأولمبياد الخاص.

أضاف: نحاول بشتى الطرق التواصل مع المدارس والأسر في المنطقة العربية من خلال رسائل عبر الإعلام، وسوشيال ميديا، والمواقع الرسمية للأولمبياد الخاص دولياً وقارياً ومحلياً، بتحفيز الأولاد للانضمام إلى المشاركة في الألعاب والأنشطة، وندعو جميع فئات المجتمع ليصبحوا جزءاً من هذا البرنامج الإنساني، الذي يهدف في المقام الأول إلى تطوير مهارات الأبناء ودمجهم في المجتمع، ولا شك في أن التأثير الإيجابي للرياضة بلا حدود ولدينا العديد من النماذج الناجحة، والذين حققوا نجاحات وتميزاً يفوق الأسوياء

من سجل المعاناة:

«جمال».. هاجرت أسرته وتركته في الأردن

الوصول إلى أعماق الظلام دائماً مليء بالعثرات، لكن في نهاية الطريق لابد من نافذة نور، تظهر بها الحقيقة، هذا الوصف ينطبق على حالة جمال، ذلك الشاب الفلسطيني «30 عاماً» الذي تقيم أسرته في احدى العواصم العربية، وهو الأكبر لأسرته التي تضم بجانبه ولدين وثلاث بنات، جميعهم في عمر الشباب.

ومع معرفة الأسرة بأن الابن «البكر» وفاتحة الخير عليهم هو طفل «توحد»، انزعجت العائلة كثيراً وخبأت الأمر عن المقربين للأسرة، مما توجب مكوث الطفل في المنزل ساعات طويلة، لكن مع سوء حالة الطفل الذهنية والسلوكية ولجوئه إلى الصراخ المتكرر، بالإضافة إلى تكسير أدوات بالمنزل اضطر الأب إلى إيداعه في أحد المراكز المتخصصة للإعاقة الذهنية وكان عمره حينذاك 5 سنوات، لكن للأسف حالته لم تتحسن كثيراً بعد 3 ثلاث سنوات، والسبب الرئيس أنه لم يجد حنان ورعاية الأسرة التي تركته في أحد المراكز المتخصصة للإعاقة الذهنية بالأردن، وانتقلت هي للعيش في إحدى عواصم الخليج هانئة البال!

التقينا الأخت الصغرى لجمال ووجهنا لها سؤالاً مباشراً حول السبب الذي دفع الأسرة إلى هذا رغم قدرتها على إشراكه في برنامج الأولمبياد الخاص.

فقالت بصوت حزين: لا أخفي سراً أن الأسرة من الأساس، وللأسف، أرادت أن تتخلص من أخي وإبعاده تماماً عن المحيط المجتمعي للأسرة، والدي وإخوتي لم يعتنوا به، والدتي حاولت في بادئ الأمر الاهتمام به، لكنها تراجعت وخبأت الحقيقة بداعي الوجاهة الاجتماعية، فهي ووالدي لم يصطحباه أبداً معهما في المتنزهات، فكان للأسف جليس المنزل، أما إخواني وإخوتي الشباب، فكانوا أكثر حدة في التعامل معه، وكانوا أيضاً إحدى أوراق الضغط على والدي ووالدتي لإيداعه في أحد المراكز بدولة أخرى بعيدة تماماً عن العاصمة التي نعيش فيها.. للأسف أخي جمال عانى ومازال من عنف أسري، فهم يعتبرونه عالة عليهم.

أضافت بقولها: للعلم أسرتي لا تعاني من مشاكل مادية، أو ضعف الوعي، فالوالد أستاذ جامعي ووالدتي جامعية، والأمور المادية ميسرة، لكنهما أرادا إخفاء أخي الأكبر عن أعين الناس، حتى أهالي شقيقاتي المتزوجات لا يعرفون جمال، وقد حرصن على إخفاء الأمر، حتى لا يظنوا أن الأمر وراثي وربما ينجبن بمثل حالته.

واستطردت: والدتي تتابع جمال بالتليفون أسبوعياً، وتحرص على استقدامه كل عام شهراً واحداً، وأنا شخصياً أحرص على اصطحابه في جولات سياحية، ولا أستطيع أن أصف مدى سعادته وطفولته البريئة، لذلك فهو متعلق بي، لكن الأمر ليس بيدي، فقد فات الأوان، أخي ضحية الأسرة بأكملها فلم يجد الاهتمام أو حتى أقل درجاته، لقد وصل الأمر أن شقيقي تعدا عليه بالضرب والإهانة.. إنها مأساة.

«خالد» سجين عائلة أنانية

توصلنا خلال العمل الميداني لـ«البيان الرياضي» إلى حالتين تعرضتا لعنف أسري، ومع الأسف رفض ذووهما الحديث، مفضّلين الابتعاد عن الإعلام، بالرغم من محاولتنا المتكررة عرض الظاهرة، ووصل الأمر إلى التهديد المباشر في حال الوصول إلى صور أو مستندات في هذا الأمر، وللأمانة سنروي حكاية هذا الشابين حسبما توصلنا إليه من شهادات لجيران كل منهما.

خالد وُلدَ بقصور ذهني وعمره حالياً 39 عاماً، وهو ضحية أسرة تتسم بالأنانية، إذ منذ ولادته وتأكدهم أنه وُلد بإعاقة ذهنية، لم يرَ الطفل المسكين نور الشمس إلا في ساعات محدودة خلال الشهر.

مع السنوات، كبر خالد وزادت بطبيعة الحال قوته الجسمانية ومعها وبسبب العزلة، تعاظم العنف لديه، لكن الأسرة تعاملت مع ذلك بعنف أكبر أملاً في ردعه، لدرجة أنه في إحدى المرات، وهو في عمر الشباب، وبحسب شهادة بعض الجيران، هرب من المنزل، وظل يركض في مشهد أثار الذعر لدى سكان الشارع، ومن العجيب أن بعضهم كان مُفاجَأً بوجوده، لأنهم لا يعرفون هويته بسبب حبسه المستمر في بيت العائلة، والأعجب أن أسرته عندما تمكنت من الإمساك به، كان عقاب خالد أن يُسلسَل بالحديد أمام المارة، وكأن أهله أرادوا عقابه ليس على هروبه، وإنما لإحراجه أمام جيرانهم بأن لديهم شاباً من ذوي الإعاقة الذهنية، وكيف يراه الناس بهذه الصورة في الشارع وهو سليل أسرة حسب ونسب، وبالفعل يتمتع بعض أخوته بقدر وافٍ من التعليم، لكن نعرة العائلات والوجاهة الاجتماعية دفعتهم إلى ارتكاب هذه الجريمة الإنسانية التي جعلت خالد حبيساً لجدران بيته.

«معوض».. كأنه آلة تعمل في الحقول

سعت أسرة الشاب معوض صاحب الـ 34 عاماً، للاستفادة من قوته البدنية التي تمتع بها منذ طفولته، ووظفت قدراته البدنية في زراعة الأرض، وأصبح عنصراً منتجاً، غير أنه يُحسب لعائلته أنها زوّجته عندما بلغ عمر 24 عاماً، وأنجب أولاداً، مع ذلك فهو يعيش مثل الآلة لا يعرف إلا الزراعة وتنفيذ أوامر إخوته في هذا الشأن، وهو بعيد عن النشاط الاجتماعي من حضور أي مناسبات أو مشاركات في الحياة الاجتماعية.

ويعتبر حال معوض أفضل من سابقه خالد، على الرغم من وقوعه في دائرة الاستغلال لأسرته، التي وظّفت قواه البدنية في العمل الزراعي الشاق، وإبعاده عن النشاط المجتمعي والرياضي، والشيء الوحيد الذي يُعدّ منصفاً لمعوض هو أن أسرته زوّجته ولم تخَفْ من مولد أطفال يحملون الصفة الجينية نفسها، مثلما يفعل بعض الأسر في عالمنا العربي، ومن حكمة الخالق أنه رُزق بولدين وبنت، وهم طبيعيون ومن الأسوياء.

والسؤال الذي يطرح نفسه: أين دور المؤسسات الرقابية المعنية بمراقبة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية لحمايتهم من العنف الأسري والاستغلال؟ حقهم في الحياة منصوص عليه في دساتير الدول، فهناك من يطبّقه خصوصاً في منطقة الخليج، إذ يكون ولي الأمر المسؤول المباشر أمام الجهة الرقابية التي تراقب هؤلاء الأولاد، ويُصرف لهم راتب شهري، أما في بعض الدول العربية فإن الحقوق مجرد حبر على ورق!