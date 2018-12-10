بدر الكويتي لا يعرف الاستسلام

المصدر: الكويت - البيان الرياضي

بصوت يملؤه الحماس وعلو الهمة قال بدر السويدان من الكويت: رسالتي إلى إخواني أن نتعايش مع المجتمع بإرادتنا وهذا لا يتحقق إلا بالحفاظ على صحتنا بممارسة الرياضة بشتى أنواعها.. مارسوها في البيت والمدرسة والنادي، وخوضوا المسابقات على المستويين المحلي والدولي عبر الأولمبياد الخاص.

أحمد الله كوني جزءاً من الأولمبياد الخاص، لقد خضت عشرات البطولات في كرة السلة، وآخرها دورة الألعاب الإقليمية أبوظبي 2018. أسرتي غرست في مواجهة التحديات وعدم الاستسلام،

أعشق الفن بكل أنواعه. أحب التمثيل وشاركت في تجسيد شخصيات في بعض المسرحيات للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، كما أنني متطوع في الجمعية الكويتية لأولياء الأمور والتحقت بالمدارس الخاصة للإعاقة بجميع مراحلها الدراسية.

لم تنته حكايتي بعد فكل يوم لدي طموح بالتغيير والتطوير وأن أكون شخصاً مختلفاً بالمعنى الحقيقي فقط أحتاج إلى وقت وسيكون القادم أجمل وأنتم بصحبتي.