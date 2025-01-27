أقدم بوابة جحيم على سطح الأرض تخفي سراً مميتاً

تعتبر بوابة بلوتو أقدم بوابة جحيم على سطح الأرض وتوجد بمدينة هيرابوليس التركية القديمة وهي عبارة عن ممر كان يستخدم في السابق في طقوس دينية، وبعد مرور ألفي عام، تحولت إلى أطلال- ويعتقد أنها تهدمت خلال القرن السادس الميلادي نتيجة الزلازل.

والقوس الحجري أو ما يعرف باسم بوابة بلوتو، اكتشفه علماء الآثار بين الأنقاض في مدينة باموكالي جنوب غرب تركيا في عام 2013 بحسب صحيفة "ذا صن".

وتم بناء البوابة في أحد جدران ساحة مستطيلة مفتوحة الهواء مع مقاعد حجرية مرتفعة ومعبد في الأعلى.

ويتكون المعبد من بوابة وساحة محيطة تؤدي إلى الكهف نفسه، وكان الزوار ممنوعين من دخول الداخل، ويجلسون على مقاعد مرتفعة لمراقبة الكهنة أثناء العمل، في طقس الصباح، كان الكهنة يقودون الثيران عبر الساحة نحو البوابة وكان الزوار يشاهدون الحيوانات تكافح وتموت بسرعة، في حين يبقى الكهنة سالمين.

وفي أثناء أعمال التنقيب في الموقع قبل أكثر من عقد من الزمان، شهد علماء الآثار سقوط العديد من الطيور ميتة بعد طيرانها على مقربة شديدة من فم البوابة وهو ما يتوافق مع الكتابات القديمة للجغرافي اليوناني سترابو، الذي عاش تقريبًا بين عامي 63 قبل الميلاد و24 بعد الميلاد حيث كتب "هذه المساحة مليئة ببخار كثيف وضبابي لدرجة أنه لا يمكن رؤية الأرض إلا بصعوبة بالغة، ولذلك أي حيوان يمر بالداخل يلقى حتفه على الفور حتى الثيران التي كانت تُقاد إلى داخلها كانت تسقط وتُسحب "ميتة" للخارج، بينما يخرج الكهنة منها سالمين.

واكتشف الباحثون في عام 2018 أن بلوتو كان مليئًا بثاني أكسيد الكربون البركاني ووصلت مستوياته في أجزاء من الكهف إلى ما بين 4% إلى 53%، اعتمادًا على مكان وجودك داخل الكهف وكلما اقتربنا من قاع الكهف، زادت كمية الغاز الخانق - وهذا هو السبب في أن الحيوانات كانت أكثر عرضة له من البشر لأن أنوفهم إلى أسفل بينما البشر كان يتأثرون بدرجة أقل لأنهم يسيرون منتصبي القامة.

ولاحظ سترابو أن الكهنة عندما كانوا يدخلون كانوا "يحبسون أنفاسهم بقدر ما يستطيعون".

وقال فرانشيسكو داندريا، أستاذ علم الآثار الكلاسيكي في جامعة سالينتو، الذي قاد أعمال التنقيب في الكهف: "كان بإمكان الناس مشاهدة الطقوس المقدسة من هذه الخطوات، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى المنطقة القريبة من الفتحة فقط الكهنة هم من يستطيعون الوقوف أمام البوابة.

وبحسب عالم الآثار، كان الموقع في السابق مكانًا للطقوس الدينية ويتم فيه توزيع طيور صغيرة على الحجاج لاختبار التأثيرات القاتلة للكهف.

وتعد بوابة بلوتو من أكثر الأماكن غموضًا في العالم، وتثير فضول العلماء والباحثين حول العالم لكشف أسرارها وفهم ماهياتها.

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