مليونيرات لوس أنجلوس ينفقون أموالاً باهظة لإنقاذ قصورهم.. كم يدفعون؟

تنقسم مدينة لوس أنجلوس بشكل حاد بين الأثرياء والفقراء، وبرزت الفجوة الكبيرة من خلال الحريق المدمر الذي يجتاح المدينة، حيث يسعى الأغنياء إلى الوصول إلى رجال إطفاء من شركات خاصة يتقاضون أجوراً عالية تصل 10 آلاف دولار في اليوم، لضمان تجنيب منازلهم النيران حتى مع احتراق ممتلكات جيرانهم بالكامل.

ومن المعروف أن شركات الإطفاء الخاصة عادة ما تعمل مع الحكومات المحلية وشركات التأمين فقط، لكن اليأس الذي أصاب أصحاب المنازل الأثرياء في لوس أنجلوس دفعهم إلى الاتصال بهذه الشركات بشكل مباشر.

ويكلف فريق إطفاء خاص مكون من شخصين ويستخدم مركبة صغيرة 3000 دولار في اليوم، بينما قد يكلف فريق أكبر حجماً يتكون من عشرين رجلاً 10000 دولار في اليوم.

وقال كريس دون، مالك شركة مكافحة الحرائق الخاصة "كوفيرد 6"، وفق صحيفة "ديلي ميل" إن هاتفه لم يتوقف عن الرنين من خلال طلبات المساعدة.

ومع تعهد بعض المليونيرات المنزعجين "بدفع أي مبلغ" لإنقاذ منازلهم، قيل إن بعض الشركات أصبحت الآن قادرة على تحصيل ما يصل إلى 2000 دولار (1650 جنيهًا إسترلينيًا) في الساعة.

يميل العملاء القادرون على تحمل هذا النوع من الأسعار إلى امتلاك حمامات سباحة ضخمة، مع وجود صنابير مكافحة الحرائق التي تخدم المدينة بدون ماء - يمكنهم سحب ما يحتاجون إليه من حمامات السباحة الخاصة بهم.

لم يشكو أحد من استعانة الزعماء السياسيين في لوس أنجلوس برجال إطفاء الحرائق من مختلف أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ولكن الأمر مختلف تمام الاختلاف مع رجال الإطفاء من القطاع الخاص.

ولقد تحمل الأميركيون لفترة طويلة العديد من العواقب المترتبة على التفاوت الهائل في الدخول، ولكن عندما يتعلق الأمر بإمكانية قيام الأثرياء بإنقاذ قصورهم على حساب الآخرين، فإن صبرهم قد نفد أخيرا.

وكما هو الحال مع المدارس الخاصة وشركات الرعاية الصحية، تزعم شركات مكافحة الحرائق أنها تساعد الجميع من خلال استكمال الموارد الحكومية المجهدة.

ويؤكدون أنهم لا يحمون الأغنياء فقط، حيث أن 90% من المنازل التي يغطيها عملاء شركات التأمين الخاصة بهم تكون ذات قيمة متوسطة عادة. (ويضيفون أن الوضع يبدو مختلفًا في لوس أنجلوس، لأن العديد من المنازل تبلغ قيمتها ملايين الدولارات).

ويقول المنتقدون إن هذه المعدات تشكل في الواقع عائقًا وليس مساعدة، إذ تتنافس على الموارد الثمينة بما في ذلك المياه، وتعيق عمل رجال الإطفاء الآخرين.

وبينما يصر رؤساء شركات مكافحة الحرائق الخاصة على أنهم يجلبون المياه الخاصة بهم أو يأخذونها من حمامات السباحة الخاصة بالعملاء بدلاً من توصيلها بمياه الشوارع، يتساءل المنتقدون عن كيفية إدارتهم عندما ينفد هذان المصدران حتماً أثناء حرائق الغابات المستمرة في لوس أنجلوس.

واعترفت بعض شركات مكافحة الحرائق الخاصة بأنها سوف تستخدم، إذا لزم الأمر، صنابير المياه أو مصادر أخرى للمياه، مثل البحيرات والبرك، والتي سيعتمد عليها رجال الإطفاء الحكوميون أيضًا.

ولفتت هذه الشركات انتباه عامة الناس لأول مرة في الولايات المتحدة في عام 2018 عندما ساعدت إحداها في إنقاذ قصر مغني الراب كاني ويست وزوجته آنذاك كيم كارداشيان الذي تبلغ قيمته 50 مليون جنيه إسترليني في م في لوس أنجلوس من حريق الغابات في وولسي في ذلك العام.

وأشاد بعض الجيران بالزوجين، وقالوا إن التدخل، الذي شمل حفر سلسلة من الخنادق لإنشاء حاجز للحرائق، أنقذ منازلهم أيضًا.

لكن الآراء أصبحت متشددة إلى حد كبير ضد الأثرياء ورجال الإطفاء الذين يعملون لصالحهم مع استمرار الدمار في لوس أنجلوس.

وأظهرت الصور المروعة الشوارع وقد تحولت إلى رماد وأنقاض باستثناء عدد قليل من الشوارع في بعض الأحيان مع فريق صغير من رجال الإطفاء الخاصين الذين وقفوا في الخارج يقظين بينما كان باقي الشارع يحترق.

..ويشكل رجال الإطفاء من القطاع الخاص حوالي 45% من جميع رجال الإطفاء في الولايات المتحدة، ويعملون في أكثر من 300 شركة يكسب بعضهم ما يقرب من 40 ألف جنيه إسترليني مقابل العمل لبضعة أشهر فقط في العام خلال موسم ذروة حرائق الغابات.