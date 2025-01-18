ناسا تكشف عن مشهد فريد لكوكب المشتري كما لم تره من قبل

في صورة مذهلة تمت مشاركتها حديثًا، كشفت وكالة ناسا عن مشهد فريد لأكبر كوكب في نظامنا الشمسي، تُظهر الصورة، التي التقطها تلسكوب هابل الفضائي، كوكب المشتري متألقًا في الضوء فوق البنفسجي.

في هذه الصورة، تظهر البقعة الحمراء العظيمة الشهيرة على كوكب المشتري، والتي تظهر عادة باللون الأحمر في الضوء المرئي، كظل أزرق ساطع بشكل ملحوظ، والضوء فوق البنفسجي هو نوع من الإشعاع الكهرومغناطيسي يقع بين الضوء المرئي والأشعة السينية على الطيف الكهرومغناطيسي، وعلى الرغم من أن البشر لا يمكنهم رؤية هذا الضوء، إلا أن بعض الحيوانات، مثل النحل، تستطيع رؤيته وفق موقع "نيوزويك".

نظرًا لأننا لا نستطيع رؤية الصورة الملتقطة بالأشعة فوق البنفسجية بشكل طبيعي، فإن هذه الصورة عبارة عن مركب من الألوان الزائفة، حيث تأتي الظلال الحمراء والخضراء والزرقاء من مرشحات مختلفة للأشعة فوق البنفسجية.

تبلغ مساحة البقعة الحمراء العظيمة على كوكب المشتري حوالي 1.3 ضعف قطر الأرض، حيث يبلغ عرضها حوالي 10,000 ميل. وقد تم رصد هذه العاصفة منذ أكثر من 350 عامًا، ولكن بالتأكيد منذ 150 عامًا على الأقل، وقد تقلص حجمها منذ اكتشافها.

بينما رأى الناس بقعة كبيرة في كوكب المشتري منذ وقت مبكر عندما بدأوا في مراقبة النجوم من خلال التلسكوبات في القرن السابع عشر، فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانوا ينظرون إلى عاصفة مختلفة، كما توضح وكالة ناسا.

يمكن أن تصل سرعة الرياح داخل البقعة الحمراء العظيمة إلى ما يصل إلى 400 ميل في الساعة، وهي أسرع بكثير من أي عاصفة على الأرض.

قالت وكالة ناسا إن "الدراسات تتوقع أن الغلاف الجوي العلوي لكوكب المشتري يحتوي على سحب تتكون من الأمونيا وكبريتيد الأمونيوم والماء، ومع ذلك، لا يعرف العلماء على وجه التحديد كيف تتفاعل هذه المواد الكيميائية أو ما إذا كانت تتفاعل لتكوين ألوان مثل تلك الموجودة في البقعة الحمراء العظيمة".

تم إصدار هذه الصورة الفريدة من نوعها من قبل وكالة ناسا تكريما لوصول كوكب المشتري إلى حالة التقابل، وهي عندما يصطف المشتري والأرض والشمس، حيث تقع الأرض مباشرة بين المشتري والشمس.

يكون كوكب المشتري في أقرب نقطة إلى الأرض في مداره - عادة على بعد حوالي 367 مليون ميل - مما يجعله يبدو أكثر إشراقًا وأكبر في السماء.

يحدث هذا الحدث تقريبًا كل 13 شهرًا، حيث يستغرق كل من الأرض والمشتري فترات زمنية مختلفة للدوران حول الشمس.

سيظهر كوكب المشتري هذا الشهر في السماء إلى جانب كوكب المريخ والزهرة وزحل وأورانوس ونبتون، في ما يسمى بـ "الاستعراض الكوكبي" ويمكن رؤية المشتري والزهرة وزحل والمريخ بالعين المجردة، لكن نبتون وأورانوس يتطلبان تلسكوبًا لرصدهما، لأنهما بعيدان جدًا.