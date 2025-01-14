التقطتها ناسا.. "جزيرة الأشباح" تظهر ثم تختفي بشكل غامض

رصدت أقمار ناسا الصناعية "جزيرة أشباح" غامضة تشكلت ثم اختفت بنفس السرعة مما أثار فضول العلماء لدراسة الظاهرة.

وظهرت كتلة الأرض الوهمية في بحر قزوين بعد ثوران بركان كوماني بنك الطيني في عام 2023، والذي يقع على بعد حوالي 15 ميلاً من الساحل الشرقي لأذربيجان، حسبما ذكرت وكالة أنباء SWNS.

وتتشكل البراكين الطينية عندما تتراكم الضغوط تحت السطحية وتدفع مزيجًا من السوائل والغازات والرواسب إلى السطح، وفقًا لمرصد الأرض التابع لوكالة ناساوفق صحيفة نيويورك بوست.

وقد تم تسجيل ارتفاع وانخفاض الرأس الناتج عن التصوير الفوتوغرافي الفاصل الزمني على مدى عدة سنوات بواسطة أدوات الاستشعار عن بعد على متن الأقمار الصناعية Landsat 8 وLandsat 9.

ففي بداية نوفمبر 2022، ظلت الجزيرة العابرة تحت سطح البحر، وفقًا للصور وظلت حتى خرجت إلى السطح في 14 فبراير 2023، تاركة وراءها أثرًا من السحب الرسوبية.

وأشارت صور الأقمار الصناعية التي أعدتها وكالة ناسا إلى أن الجزيرة - التي يبلغ عرضها نحو 1300 قدم - ظهرت في الفترة ما بين 30 يناير و4 فبراير.

وبحلول نهاية عام 2024، كان الشريط الطيفي للأرض قد تآكل بالكامل تقريبًا، و"اختفى عن الأنظار مثل الشبح"، كما كتب العلماء.

وأنتج بركان الطين في كوماني بانك جزرًا مؤقتة مماثلة منذ ثورانه المسجل الأول في عام 1861، والذي أدى إلى إنشاء كتلة أرضية يبلغ عرضها 285 قدمًا فقط وارتفاعها 11.5 قدمًا فوق الماء، وقد تآكلت بالكامل بحلول عام 1862.

وتتمتع أذربيجان بتركيز غير عادي من البراكين الطينية حيث تم إحصاء أكثر من 300 منها على الأرض وفي عرض البحر في بحر قزوين، حيث ترتبط البراكين الطينية في البلاد بنظام الهيدروكربون المترامي الأطراف في حوض بحر قزوين الجنوبي، والذي يُعرف بأنه يطلق غازات قابلة للاشتعال مثل الميثان إلى جانب الحمأة الطينية المميزة.

وقال الجيولوجي مارك تينغاي في ندوة للجمعية الجيولوجية الأسترالية: "البراكين الطينية هي ميزات غريبة ورائعة لا تزال غير مدروسة إلى حد كبير وغير مفهومة إلى حد كبير".