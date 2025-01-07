أفضل 10 فيتامينات ومعادن ضرورية لصحة الجسم

تعتبر أفضل طريقة للحصول على الفيتامينات والمعادن من خلال تناول نظام غذائي متوازن يتضمن مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

وهناك بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول بسهولة على بعض الفيتامينات والمعادن من خلال نظامهم الغذائي، فإن تناول المكملات الغذائية قد يكون هو الحل.

أفضل 10 فيتامينات ومعادن

1-فيتامين أ - لصحة البصر والمناعة لدى الأطفال والبالغين فوق سن 50 عامًا.

2-فيتامينات ب - لتكوين خلايا الدم الحمراء، والوظيفة العصبية، وتخليق الحمض النووي .

3-فيتامين C - مفيد لجهاز المناعة، وإنتاج الكولاجين، ووظيفة مضادات الأكسدة.

4-فيتامين د - لصحة العظام، ووظيفة المناعة، وامتصاص الكالسيوم.

5-فيتامين E - لحماية الخلايا من التلف ودعم وظيفة المناعة.

6-الكالسيوم لصحة العظام وتقلص العضلات.

7-الزنك - لوظيفة المناعة، ويدعم التئام الجروح وتخليق الحمض النووي.

8 -الحديد - لتكوين خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين في الجسم.

9 -المغنيسيوم - لوظيفة العضلات، وصحة العظام، وإنتاج الطاقة .

10-البوتاسيوم - لتنظيم توازن السوائل، والإشارات العصبية، وانقباضات العضلات.

وبحسب صحيفة ذا صن تقول الطبيبة هانا باتيل إن الفيتامينات والمعادن هي العناصر الغذائية التي تساعد الجسم على العمل بشكل صحيح والبقاء بصحة جيدة، ويجب أن يحصل معظمنا على جميع العناصر الغذائية التي نحتاجها من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، وقد يشمل ذلك أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا محددًا، مثل النباتيين، بالإضافة إلى أولئك الذين يعانون من احتياجات متزايدة مثل أثناء الحمل أو التعافي من المرض".

وترى باتيل أنه يجب أن يتكون النظام الغذائي الجيد والمتنوع من مجموعات غذائية مختلفة، بما في ذلك الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والفاصوليا واللحوم بما في ذلك الدواجن والأسماك ومنتجات الألبان مثل الحليب والجبن والبيض لأن الفيتامينات والمعادن تدعم وظائف الجسم المختلفة والصحة. ويمكن أن تتراوح هذه الوظائف من المساعدة في مكافحة الأمراض والالتهابات إلى تنظيم الهرمونات ومساعدة الدورة الدموية وصحة الجهاز الهضمي.

إن الهدف الرئيسي من تناول المكملات الغذائية هو دعم وتقليل أي فجوات غذائية في نظامنا الغذائي أو نمط حياتنا، فإذا كنت ترغب في البدء في تناول المكملات الغذائية للحفاظ على الصحة العامة وتزويد جسمك بالتغذية الإضافية، فقد تكون الفيتامينات المتعددة هي الخيار الأفضل، ومع ذلك، قد تساعدك الفيتامينات الفردية في مكافحة أوجه القصور المحددة، وتزويدك بالعناصر الغذائية المثالية"، وفق الدكتورة باتيل.

وبالنسبة للرجال، فإن فيتامين د هو فيتامين قوي. فهو يعزز الطاقة ويدعم الجهاز المناعي، كما أنه يلعب أيضًا دورًا في إنتاج هرمون التستوستيرون ويُنصح الرجال بتناول 10 مليجرام من فيتامين د بحسب باتيل.

وأوضحت باتيل أن "احتياجاتنا الغذائية تتغير مع تقدمنا ​​في السن، حيث تتراجع الطريقة التي يهضم بها جسمنا هذه العناصر الغذائية ويستخدمها"، ويعتبر فيتامين د والكالسيوم من الخيارات الرائعة للمساعدة في صحة العظام وقوتها، مما يساعد على تقليل مخاطر الكسور والإصابات بالإضافة إلى تقليل آلام المفاصل أو عدم الراحة، كما أن فيتامين سي ضروري لدعم الجهاز المناعي، حيث يساعد في مكافحة الأمراض، بينما يساعد الزنك في دعم الرؤية وصحة العين، ويخفف البوتاسيوم ضغط الدم المرتفع وتقليل مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية أو هشاشة العظام."