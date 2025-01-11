6 علامات تظهر على الجلد لا تهملها أبداً

بين الحين والآخر تظهر بعض العلامات الغريبة على أجسادنا مثل الشامة غريبة الشكل، أو بقعة جافة، أو بثرة مختلفة الشكل، وعلى الرغم من أن هذه الأعراض غالبًا ما تكون غير ضارة، إلا أن هناك أوقاتًا يمكن أن تشير فيها إلى مشكلة ذات جذور أعمق.

يقول الدكتور جاريث باترسون، الأيرلندي على إنستغرام ، وفق صحيفة ذا صن إنه عندما يتعلق الأمر بتغيرات الجلد، فقد يكون من الصعب معرفة ما الذي يجب أن يدفعك إلى رؤية طبيبك العام، وما هو أقل إثارة للقلق، ولكن هناك طرق لمعرفة ذلك فمن " المؤكد أن بعض التغيرات الجلدية يجب أن تثير القلق، لأنها قد تشير إلى مشاكل صحية أساسية".

1. خلايا النحل

خلايا النحل أو ما يسمى بالشرى وهو عبارة عن بثور مرتفعة مثيرة للحكة يمكن أن تظهر في أي مكان على الجلد.

يقول طبيب التجميل الدكتور جوني دي سوزا إن هذه البقع تكون غالبًا حمراء أو وردية أو بلون الجلد ويمكن أن تتلاشى ثم تظهر مرة أخرى في مناطق مختلفة.

ويضيف أن "الشرى يحدث عندما يفرز الجسم الهيستامين استجابة لمحفز، ما يؤدي إلى تسرب السوائل من الأوعية الدموية إلى الجلد وتختفي معظم حالات الشرى خلال بضع ساعات إلى أيام ويمكن علاجها باستخدام مضادات الهيستامين المتاحة دون وصفة طبية، و يجب زيارة الطبيب إذا استمرت لأكثر من ستة أسابيع، أو إذا لم يكن هناك سبب يمكن تحديده، أو إذا تكررت خاصة إذا كانت مصحوبة بصعوبة في التنفس، أو تورم في الوجه أو الحلق، أو علامات أخرى للحساسية المفرطة.

2. الشامات، سواء كانت قديمة أو جديدة

يقول الدكتور باترسون إن ظهور شامة جديدة أو تغيير في شامة موجودة قد يشير إلى الإصابة بسرطان الجلد الميلانيني.

ويضيف: "غالبًا ما تصبح الأورام الميلانينية غير متماثلة، ولها حدود غير منتظمة، وقد تصبح داكنة أو يتطور لونها إلى ألوان غير متساوية ويجب زيارة الطبيب إذا كان لديك قلق بشأن الشامة".

3. القروح أو الجروح التي لا تلتئم

سرطان الخلايا القاعدية، هو نوع من سرطان الجلد، يمكن أن يظهر على شكل قرحة صغيرة لا تلتئم، قد تبدأ هذه على شكل نتوءات صغيرة أو بقع خشنة.

يقول الدكتور باترسون: "إن القرحة التي لا تلتئم، وخاصة تلك التي تنزف أو تتكون عليها قشور، قد تشير إلى سرطان الجلد، مثل سرطان الخلايا القاعدية أو الحرشفية - وأنواع أخرى من سرطان الجلد، قد تبدأ هذه الحبوب على شكل نتوءات صغيرة أو بقع خشنة، ثم تنمو تدريجيًا وتتقرح أو تنزف".

4. طفح جلدي أحمر مثير للحكة

تسبب الإكزيما القرصية حكة وتورمًا وتشققًا في الجلد في بقع دائرية، كما يمكن أن يكون الطفح الجلدي أيضًا التهابًا جلديًا - وهو نوع من الإكزيما الناجم عن ملامسة مادة معينة.

يقول الدكتور منير سومجي، طبيب التجميل ومؤسس مركز دكتور سومجي للعناية بالبشرة، إنه قد يكون السبب هو الإكزيما أو الصدفية، ويشمل ذلك الإكزيما القرصية، التي تسبب الحكة والتورم والتشقق في الجلد في بقع دائرية ، كما يقول: قد يكون أيضًا علامة على وجود عدوى بكتيرية، أو التهاب الجلد، أو الحساسية، أو الفيروس.

ويضيف: "في بعض الحالات، يمكن أن يظهر شكل مبكر للغاية من سرطان الجلد المعروف باسم مرض بوين على شكل بقعة حمراء متقشرة على الجلد، وهو بطيء النمو ويمكن أن يتحول إلى نوع أكثر خطورة من سرطان الجلد إذا ترك دون علاج".

وينصح بتجنب حك المنطقة واستخدام مرطب غير معطر وغسول للجسم في الحمامات الدافئة لتجنب تفاقم الحالة"، كما يقول الدكتور سومجي، يمكنك أيضًا وضع شيء بارد على الجلد، مثل كمادات باردة أو منشفة مبللة لتقليل الحكة.

5. خطوط داكنة تحت أظافرك

يجب فحص الخط الداكن تحت أظافرك، المعروف باسم الميلانينية الطولية، من قبل الطبيب، تُعرف أيضًا باسم التصبغ الطولي للأظافر، وهناك عدة أسباب محتملة لظهور هذه الخطوط الداكنة تحت أظافرك.

ويقول الدكتور دي سوزا: "في بعض الحالات، قد تكون هذه الأعراض غير ضارة، ولكنها قد تشير أيضًا إلى مشاكل صحية أساسية يمكن أن تكون الإصابة أو الصدمة هي سبب ظهور هذه الخطوط أو قد تكون تصبغًا حميدًا (غير سرطاني)، وهو شائع لدى الأشخاص ذوي درجات البشرة الداكنة".

يقول الدكتور دي سوزا: "يجب زيارة الطبيب على الفور إذا كان الخط الداكن جديدًا ويظهر دون صدمة معروفة، أو إذا تغير حجمه أو شكله أو لونه، أو امتد إلى الجلد المحيط بالظفر، أو كان مرتبطًا بألم أو تورم أو تشوه في الظفر".

ويضيف أنه قد يكون علامة على الإصابة بسرطان تحت الجلد، وقد تكون هناك حاجة إلى خزعة لاستبعاد هذا.

6. بثرة لا يمكن التخلص منها

يوضح الدكتور سومجي أنه إذا استمر حب الشباب لأكثر من ستة إلى ثمانية أسابيع ولم يستجب لأي علاج منزلي، يجب زيارة طبيب أمراض جلدية أو طبيب عام للتحقق مما إذا كان هذا يمكن أن يكون عدوى".

ومع ذلك، يرى أن البثور العميقة التي ليس لها رأس قد تستغرق بضعة أسابيع حتى تختفي مضيفاً : "عندما تظهر الحبوب لأول مرة، حاول استخدام المنتجات التي تحتوي على حمض الساليسيليك أو الريتينويد .

وينصح عند ظهور عقيدات أو أكياس، ضرورة التواصل مع أخصائي الجلد لعلاجها بشكل صحيح لتجنب أي ندبات عن طريق علاجها بنفسك.