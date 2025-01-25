رسالة مسربة لإيلون ماسك تكشف اعترافه لموظفيه بالفشل

اعترف إيلون ماسك مالك شركة "إكس" في رسالة بريد إلكتروني يناير الجاري إلى موظفيه بسوء الأوضاع المالية التي تمر بها الشركة.

وبسبب هذه الأوضاع السيئة فوق موق "إم إس إن" تستعد البنوك التي أقرضت الملياردير إيلون ماسك مبلغ 13 مليار دولار مقابل استحواذه غير المدروس على "إكس" "تويتر سابقاً" بقيمة 44 مليار دولار في أواخر عام 2022، للتخلص من مليارات الديون المتراكمة عليها نتيجة لذلك الاستحواذ، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال .

وبحسب الصحيفة تأمل البنوك في تقليل خسارتها عند بيع هذه الديون.

فبعد مرور عامين على عملية استحواذ إيلون ماسك التي فاجأت العالم وقتها، فإن قيادة أغنى رجل في العالم للمنصة، أدت إلى محو ما تبقى من إيراداتها المعتمدة إلى حد كبير على الإعلانات وذلك من خلال سلوكياته غير المنتظمة على نحو متزايد، حيث لم تتعاف شركة "إكس" مالياً، ولا تزال تغرق في الديون المتراكمة بينما يكافح المقترضون لسداد أقساط الفائدة الضخمة.

وفي رسالته الالكترونية اعترف ماسك بأن نمو المستخدمين راكد، والإيرادات غير مثيرة للإعجاب، وعلى حد قوله : "نحن بالكاد نحقق التعادل".

ولكن مع استمرار موقع التدوين المصغر "إكس بشكل متزايد في تبني ما يدعي أنه "حرية التعبير"، ظهر العديد من المنافسين الرئيسيين، بما في ذلك "ثريدز" من "ميتا" و "بلوسكي"، حيث شهدت هاتان المنصتان تدفقًا كبيرًا للمستخدمين الجدد الذين فروا من إكس "تويتر سابقاً"، مما يشير إلى خيبة أمل واسعة النطاق لإيلون ماسك.

وبعد أن دخل إيلون ماسك دهاليز السياسة، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأصبح قرينه في كل المحافل والمناسبات تقريباً يبدو أن البنوك ترى هذه اللحظة كفرصة سانحة لبيع ديونها دون تكبد خسائر فادحة.

ووصف ترامب، ماسك قائلا: "إيلون هو عبقري، علينا أن نحمي عباقرتنا، فليس لدينا الكثير منهم"، ما يعني مكانة إيلون الكبيرة لدى ترامب.

وعين الرئيس الأمريكي رجل الأعمال إيلون ماسك، صاحب موقع إكس لقيادة وزارة مستحدثة تعنى بـ"الكفاءة الحكومية".