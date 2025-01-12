إيلون ماسك يعلن عن نجاح زراعة شريحة في مريض ثالث

أعلن إيلون ماسك عن نجاح زراعة شريحة في مريض ثالث ما يمهد الطريق لأن تكون عملية تقليدية في المستقبل القريب.

وقال إيلون ماسك مؤسس شركة نيورالينك إن جهاز كمبيوتر دماغي تم زرعه في مريض ثالث وتخطط الشركة لزرع ما بين 20 إلى 30 عملية زرع أخرى في عام 2025 وفق بلومبيرغ.

وقال ماسك خلال حدث في لاس فيغاس هذا الأسبوع تم بثه على منصة إكس: "لقد حصلنا الآن على ثلاثة بشر مزروعين بـ "نيورالينك" وهم جميعًا يعملون بشكل جيد".

ونيورالينك هي واحدة من مجموعة متنامية من الشركات الناشئة التي تعمل على تطوير غرسات الدماغ التي يمكن أن تساعد في علاج حالات مثل الشلل والتصلب الجانبي الضموري، وهي إجراءات تجريبية تتطلب عادة فتح الجمجمة لوضع أقطاب كهربائية في أنسجة المخ.

وقبل عام، قالت نيورالينك إنها زرعت جهازها في مريضها الأول، نولاند أربو في يناير 2024، يبلغ من العمر 29 عاماً، وقد أصيب بالشلل التام نتيجة تعرضه لحادث أدى إلى إتلاف النخاع الشوكي.

وباستخدام تقنية Neuralink، تم زرع جهاز صغير يشبه بطارية الزر في منطقة دماغ أربو المسؤولة عن معالجة الأوامر للنظام الحركي، وتمتد منه أسلاك دقيقة تحتوي على أقطاب كهربائية تتلقى الإشارات من دماغ المريض.

ويتم نقل أوامر الدماغ لاسلكيا إلى تطبيق على جهاز الكمبيوتر، مما يسمح لمالك الزرعة بالتحكم بها باستخدام "قوة الفكر".

وفق الشركة، فإن هذه التقنية مصممة لمساعدة الأشخاص الذين فقدوا القدرة على استخدام أطرافهم.

وتمتلك الشركة حاليًا دراستين أمريكيتين مسجلتين لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لأجهزتها، وتسمح دراسة Prime، المصممة لنحو خمسة مرضى، للمرضى المصابين بالشلل بالتحكم في الأجهزة الخارجية مثل أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية باستخدام عقولهم، أما الدراسة الثانية، Convoy، فهي مصممة لثلاثة مرضى، وتسمح لهم بالتحكم في أجهزة مثل الأذرع الروبوتية المساعدة.

الشريحة الأولى

كشف نولاند أربو، أول مستفيد من عملية زرع شريحة دماغ مبتكرة من نيورالينك، أنه أعطى الجهاز لمسة شخصية من خلال تسميته "إيف" وأنه يعمل بنشاط مع الغرسة لتعزيز قدراته وفتح إمكانيات جديدة لتحسين الذات.

كما أنه يتعلم حاليًا، الفرنسية واليابانية لمدة ثلاث ساعات تقريبًا يوميًا باستخدام بعض الموارد المختلفة ويتعلم الرياضيات من البداية استعدادًا للعودة إلى المدرسة يومًا ما، ويسعى إلى تأسيس مؤسسة خيرية، وبناء منزل لوالديه، كما يود أن يصبح مدافعًا أفضل عن حقوق الإنسان.

وأربو مريض مصاب بالشلل الرباعي من الكتفين إلى الأسفل نتيجة "حادث غوص غريب" في عام 2016، وتم زرع شريحة من نيورالينك في دماغه يناير 2024، وعلى الرغم من اعتبار الجراحة الأولية ناجحة، إلا أن الجهاز واجه لاحقًا مشكلات عندما انسحبت العديد من خيوطه فائقة الدقة من دماغ أربو في الأسابيع التي تلت الإجراء، مما تسبب في حدوث خلل وتمكن فريق نيورالينك من حل المشكلة.