على خطى ترامب.. إيلون ماسك يطلق اسماً جديداً على القناة الإنجليزية

على غرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تسميته لخليج المكسيك بالخليج الأمريكي نشر إيلون ماسك خريطة للقناة الإنجليزية "بحر المانش" التي تفصل بين بريطانيا وفرنسا وسماها بقناة جورج واشنطن.

ويثير إيلون ماسك الكثير من المشاحنات والمناكفات بتدخلاته في سياسات بعض الدول الأوروبية حيث أعلن تأييده لحزب البديل من أجل ألمانيا، وحث أنصاره على النضال بقوله: "قاتلوا، قاتلوا، قاتلوا" مقتبساً مقولة ترامب لحظة محاولة اغتياله في منتجعه قبالة الانتخابات الأمريكية.

ويرى خبراء أن هجوم ماسك على المملكة المتحدة يهدف إلى الضغط على السلطات التي تعمل على تدوين قانون جديد للسلامة على الإنترنت.

وأحصت صحيفة فاينانشال تايمز تغريدات ماسك في الأسبوع الأول من شهر يناير فوجدت أن 225 من أصل 616 تغريدة وإعادة تغريد لماسك في تلك الفترة كانت تتعلق بالسياسة في المملكة المتحدة.

وتصاعدت وتيرة الهجوم وزادت حدته بعدما دعا ماسك إلى حبس رئيس الوزراء البريطاني كيير ستارمر واتهمه بالتقصير في قضايا تتعلق بقتل الأطفال، حيث زادت حدة العداء مع حكومة حزب العمال في المملكة المتحدة، ودون عبر منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "السجن لستارمر"، بعد أن شارك منشورًا من أحد الحسابات التي زعمت أن رئيس الوزراء البريطاني أعطى الأولوية لقضايا أخرى على حساب إدانة حوادث قتل الأطفال.

بل وصل الأمر بماسك إلى طرحه سؤالاً حول ما إذا كان يجب على الولايات المتحدة "تحرير الشعب البريطاني من حكومته الاستبدادية".

وانقلب ماسك على نايجل فاراج وطلب منه أن يتنحى عن زعامة حزب الإصلاح البريطاني اليميني وذلك في سحب مفاجئ لدعمه للسياسي البريطاني.

ويبدو أن ماسك في إطلاقه لقناة واشنطن على القنال الانجليزي، يتماهى مع فكر وعقل ترامب الذي خاض سجالاً مع المكسيك حول تسمية خليج المكسيك وتغييره لخليج أمريكا ما دفع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إلى اقتراحها أن تعود تسمية الولايات المتحدة إلى اسمها التاريخي وهو أمريكا المكسيكية، حيث كانت المكسيك وكندا وأمريكا في عام 1607 على الخريطة الأوروبية التي أعدتها شركة الهند الشرقية الهولندية، ومقرها أمستردام تدعى أمريكا المكسيكية.

وتسمى المياه التي تفصل بين إنجلترا وفرنسا بالقناة الإنجليزية ويبلغ طولها حوالي 560 كيلومترا (350 ميلا) وعرضها في أوسع نقطة 240 كيلومترًا (150 ميلًا)، ولكن في أضيق جزء منه، والذي يسمى مضيق دوفر، يبلغ عرضه 34 كيلومترًا (21 ميلًا) فقط، وتعمل القناة الإنجليزية كحدود طبيعية بين البلدين وهي واحدة من أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم بالسفن.

وجورج واشنطن الذي أطلق ماسك اسمه على القناة الانجليزية هو أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية ولد عام 1732 وقاد ثورة التحرير التي انتهت باستقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا في الرابع من يوليو 1786، واختير بالإجماع ليكون أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية وتوفي عام 1799.

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