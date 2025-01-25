جبل جليدي عملاق حجمه ضعف لندن الكبرى يتجه إلى الاصطدام بجورجيا الجنوبية

يبدو أن أكبر وأقدم جبل جليدي في العالم، A23a، وهو "جبل ضخم" وعملاق يبلغ حجمه ضعف حجم لندن الكبرى ويزن أكثر من تريليون طن، يتجه للتحرك بعد عقود من الثبات ويسير في اتجاهٍ نحو الاصطدام بجزيرة جورجيا الجنوبية البريطانية النائية وفق موقع "أوشن جرافيك مجازين".

فبعد أن تحرر الجبل العملاق من موقعه شمال جزر أوركني الجنوبية في نهاية عام 2024 - حيث قضى عقودًا من الزمن يدور في مكانه في دوامة المحيط - يدور "الجبل العملاق" شمالًا من القارة القطبية الجنوبية، وعلى مسار يضعه في مسار اتصال مباشر مع الأراضي البريطانية.

وقال الباحثون الذين يتتبعون الجبل الجليدي إنه يبعد حاليًا حوالي 173 ميلًا عن الجزيرة النائية، وعلى مدار رحلته حتى الآن، بدأت المياه الدافئة شمال القارة القطبية الجنوبية في الذوبان وإضعاف المنحدرات الشاسعة للجبل الجليدي، وعلى الرغم من ذلك، لا تزال أحدث صور الأقمار الصناعية تضع الجبل الجليدي في حجم كورنوال تقريبًا.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الجبل الجليدي سوف يبدأ في الارتطام عندما يدخل مياه جورجيا الجنوبية حيث يتكسر إلى قطع أصغر من الجليد، ليشكل ما تصوره البعض "مدينة عائمة من الجبال الجليدية".

وA23a هو جبل جليدي ضخم انفصل عن جرف فيلشنر الجليدي في القارة القطبية الجنوبية عام 1986، وظل الجبل راكدًا على قاع بحر ويديل لأكثر من 30 عامًا، قبل أن يبدأ رحلته البطيئة شمالًا في عام 2020.

وعادة ما تكون تحركات الجبال الجليدية غير متوقعة، وهذا يعني أننا لا نستطيع التكهن بالمكان الذي قد تنتهي إليه، ولكن إذا انتهى بها المطاف في جورجيا الجنوبية، فقد يكون لها تأثير كبير على الحياة البرية والتنوع البيولوجي المحلي في الجزيرة، وربما تسد المسارات الحالية للتغذية على شواطئ الجزيرة وخلجانها.

وتعد جورجيا الجنوبية موطنًا لمجموعة متنوعة من الحياة البرية، بما في ذلك مستعمرات كبيرة من طيور البطريق الإمبراطوري الملكي، والفقمة الفيلية، والفقمة الفرائية.

وقال عالم البيئة البحرية مارك بيلشير لهيئة الإذاعة البريطانية : "تقع جورجيا الجنوبية في ممر جبلي جليدي، لذا فمن المتوقع حدوث تأثيرات على كل من مصائد الأسماك والحياة البرية، وكلاهما يتمتع بقدرة كبيرة على التكيف".

حتى الآن، تميزت رحلة العملاق الثلاجي بسلسلة من الأحداث العلمية المثيرة للاهتمام، فخلال أشهر، ظل الجبل الجليدي محاصرًا في عمود تايلور، وهي ظاهرة محيطية حيث تحبس المياه الدوارة فوق جبل بحري الأشياء في مكانها.

ويرجع الفضل لهذه الديناميكية في جعل الجبل مرئياً من الفضاء، لأنه يدور في مكان واحد، مما أدى إلى تأخير انجرافه السريع والمتوقع نحو الشمال.

والجبل العملاق ليس أول جبل جليدي يهدد جورجيا الجنوبية، ففي عام 2004 انفصل جبل جليدي يسمى A38 وتسبب في منع صغار البطاريق وصغار الفقمة من الوصول إلى الغذاء في جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش القريبة.

ومع ارتفاع درجة حرارة المحيطات بسبب تغير المناخ، يتوقع الباحثون انفصال المزيد والمزيد من القطع الكبيرة عن الغطاء الجليدي، مما يشكل تهديدًا للحياة البرية والسفن في المنطقة.