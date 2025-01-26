مورجان فريمان يكشف عن تحقيقه أرباحاً 3000% بسبب ماسك

حقق النجم العالمي مورجان فريمان أرباحاً بنسبة 3000% تقريبًا على أسهم تسلا، مما يعني أن استثمارًا بقيمة 10,000 دولار آنذاك سيكون الآن بقيمة تزيد على 300,000 دولار.

وكشف نجم السينما العالمي أنه كان مساهمًا في تسلا خلال مقابلة مع CNBC في عام 2016، وهو مقطع شاركه إيلون ماسك على منصة X هذا الأسبوع، وشارك الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية المقطع نفسه في أبريل من العام الماضي، وكتب "مورجان فريمان رائع".

وقال فريمان في المقابلة: "أنا أمتلك أسهماً في تسلا، كما أنني معجب بإيلون ماسك وأعتقد أن لديه أفكارًا مستقبلية مذهلة حول المكان الذي يمكننا الذهاب إليه تكنولوجيًا، فما فعله، كما تعلمون، لم يفعله أحد آخر".

وتابع فريمان في كيل المديح لإيلون ماسك قائلاً: "لقد هبط بمركبة فضائية بحيث يمكن إعادة استخدامها - هل تعلمون ما هو هذا الإنجاز؟ ، الآن نحن ننطلق ونتجه إلى المريخ، وننقل الأشياء إلى الأشخاص الذين سيستقرون هناك، تمامًا كما استقروا في الغرب القديم، ونعيد تلك السفن ونهبط بها ونعيد تحميلها".

ولم يكشف أسطورة هوليوود، المعروف بأدواره في "الخلاص من شاوشانك" و"مليون دولار بيبي"، عن كمية الأسهم التي يمتلكها أو كم دفع مقابلها.

وبحسب موقع بزنيس انسيدر فقد أرسل بريداً إلكترونيا إلى فريمان يطلب منه معرفة المزيد من التفاصيل حول حيازته من أسهم تسلا فرد قائلاً: "السيد فريمان لديه سياسة بعدم مناقشة استثماراته الشخصية علنًا".

وكانت أسهم تسلا تتداول بحوالي 13.50 دولاراً على أساس معدل التقسيم في اليوم الذي تم فيه بث المقابلة، وتم تداولها بحوالي 415 دولارًا يوم الجمعة، مما يمثل زيادة تقارب 31 ضعفًا في أكثر من ثماني سنوات.

ونمت شركة السيارات التابعة لماسك بشكل كبير خلال تلك الفترة حيث ارتفعت قيمتها السوقية من حوالي 30 مليار دولار إلى 1.3 تريليون دولار، مما يجعلها واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم.

وارتفعت إيراداتها من 7 مليارات دولار في عام 2016 إلى 97 مليار دولار في عام 2023.

ومورغان فريمان ‏ ممثل أمريكي، يبلغ من العمر 87 عاماً رشح لجائزة الأوسكار عدة مرات عن أفلام منها توصيل الأنسة دايزي والخلاص من شوشناك وفاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساند عن دوره في فيلم فتاة المليون دولار، كما ظهر في عدة أفلام منها سبعة ووانتد وبداية باتمان.