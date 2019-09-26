فعلها عيال زايد

المصدر: دبي - البيان

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في إنجاز تاريخي استثنائي، وصلت مركبة الفضاء الروسية «سويوز إم إس 15»، التي تحمل على متنها هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية.

وعبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات وسمو أولياء العهود عن مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز التاريخي العظيم. وأهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الإنجاز للأمتين العربية والإسلامية، وقال سموه: «محطتنا القادمة هي المريخ عن طريق مسبار الأمل الذي صمّمه ونفذه شبابنا بكل اقتدار».

ووصف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإنجاز بأنه «حدث يرسّخ ثقتنا في شبابنا الذين يحملون راية الوطن.. خطوة تاريخية تعزز طموحاتنا الواعدة نحو المستقبل». وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي: «وصول اسم الإمارات إلى الفضاء حلم بدأه زايد، ورعاه خليفة، وحوّله إلى واقع محمد بن راشد ومحمد بن زايد.. عزُّ الأوطان لا يتحقق إلا بقادة يصنعون المستقبل الأفضل لشعوبهم».

ومع التحام المركبة مع المحطة الدولية بنجاح، أرسل المنصوري رسالة صوتية من المركبة إلى غرفة التحكم في مركز محمد بن راشد للفضاء، جاء نصها: «السلام عليكم، مشكورين، الحمد لله وصلنا إلى المحطة، وأبشركم بأن الأمور طيبة، ومنظر الأرض جميل من هذا المكان، الله يحفظكم.. سلّموا على أهل الإمارات كلهم».

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