وزراء: إنجاز تحقق برؤية قيادتنا

المصدر: أبوظبي - البيان ووام

أكد معالي وزراء أن انطلاق هزاع المنصوري كأول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، إنجاز عظيم يقف خلفه الطموح الملهم لقيادتنا الرشيدة، مشيرين إلى أن مشاركة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في مهمة «طموح زايد» تؤكد شغف دولة الإمارات لكتابة فصل جديد في الجهود العالمية لاستكشاف الفضاء.

ودونت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، عبر حسابها في «تويتر»: «طموح زايد من أرض الإمارات إلى الفضاء. شكراً لقيادتنا التي تؤمن بقدرات عيال زايد».

طموح ملهم

من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس المجلس الوطني للإعلام: «يعد انطلاق هزاع المنصوري كأول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، إنجازاً عظيماً يقف خلفه الطموح الملهم لقيادتنا الرشيدة، وإيمان الوطن بقيادته التي وضعت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في كل المجالات بما فيها علوم الفضاء، وتعكس مهمة المنصوري في الفضاء بعداً مستقبلياً استراتيجياً وستساهم في خدمة البشرية من خلال الاستفادة من التجارب والبحوث العلمية التي يتم إجراؤها في الفضاء الخارجي».

طموح الوالد

وأضاف معالي الدكتور سلطان الجابر: «نبارك لقيادتنا الرشيدة ولشعب دولة الإمارات هذا الإنجاز الذي يجسد طموح الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويعكس تطلعاتنا نحو تحقيق نقلات تنموية عملاقة بسواعد إماراتية».

وأعرب معاليه عن الفخر والاعتزاز بهذه المهمة الوطنية، متقدماً بخالص التهاني لهزاع المنصوري وأعضاء فريق العمل، متمنياً لهم التوفيق والسداد في إتمام هذه المهمة التي سيؤرخها العالم وستضاف إلى سجل الإنجازات الوطنية لدولة الإمارات. وأشاد معاليه بجهود وسائل الإعلام الوطنية والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أسهمت بشكل كبير في تسليط الضوء على دخول دولة الإمارات عصر الفضاء.

فصل جديد

بدورها أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، أن دولة الإمارات دخلت مرحلة جديدة في رحلتها إلى المستقبل، بمشاركة أول رائد فضاء إماراتي في رحلة مركبة «سويوز أم.أس 15» إلى محطة الفضاء الدولية التي انطلقت الأربعاء 25 سبتمبر.

وقالت معالي سارة الأميري: إن مشاركة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في مهمة «طموح زايد» تؤكد شغف دولة الإمارات لكتابة فصل جديد في الجهود العالمية لاستكشاف الفضاء، وتعكس توجهات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لاستئناف الحضارة، وتشير بوضوح إلى أن سقف الطموحات الإماراتية لا حدود له ولا يعترف بكلمة «مستحيل».

إنجاز عالمي

بدوره، قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، إن الإمارات تعانق الفضاء بإنجاز عالمي جديد يحمل حلم الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، في يوم يخلده التاريخ بأحرف من نور، متمنياً التوفيق لابن الإمارات هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي.

وأشار معاليه إلى أن هزاع المنصوري رائد الفضاء الإماراتي يجسد طموح زايد بالوصول للفضاء.