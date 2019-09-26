الإمارات تعانق الفضاء بحلم زايد ورعاية خليفة

المصدر: دبي - البيان

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن فخرهما واعتزازهما بوصول هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية.

والتحمت المركبة سويوز أم أس 15 بنجاح بمحطة الفضاء الدولية، حاملةً على متنها هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي، الذي خاطب من المركبة غرفة التحكّم لمركز محمد بن راشد للفضاء، مطمئناً شعب الإمارات بوصوله بسلام إلى محطة الفضاء الدولية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن هذا الإنجاز الإماراتي نفخر به ونهديه للأمتين العربية والإسلامية، مشيراً سموه إلى أن محطتنا القادمة هي المريخ عن طريق مسبار الأمل. بدوره أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن صعود ابن الإمارات هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية حدث يرسخ ثقتنا في شبابنا الذين يحملون راية الوطن وخطوة تاريخية تعزز طموحاتنا الواعدة نحو المستقبل.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة عبر «تويتر»: «قبل أكثر من عامين، أطلقت وأخي محمد بن زايد «برنامج الإمارات لرواد الفضاء» واليوم نحتفل بانطلاق أول رائد فضاء إماراتي في مهمة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية.. إنجاز إماراتي نفخر به ونهديه للأمتين العربية والإسلامية».

وأضاف سموه: «وصول هزاع المنصوري للفضاء هو رسالة لكل الشباب العربي.. بأننا يمكن أن نتقدم.. ونتحرك للأمام.. ونلحق بالآخرين.. محطتنا القادمة هي المريخ عن طريق مسبار الأمل الذي صممه ونفذه شبابنا بكل اقتدار». وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «تابعت بكل فخر واعتزاز صعود ابن الإمارات هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية.. حدث يرسخ ثقتنا في شبابنا الذين يحملون راية الوطن.. خطوة تاريخية تعزز طموحاتنا الواعدة نحو المستقبل.. ندعو الله عز وجل لهزاع بالتوفيق في مهمته والعودة سالماً إلى الوطن».