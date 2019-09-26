سعود المعلا: يوم تاريخي مجيد وطموح يعانق الفضاء

المصدر: أم القيوين ـ وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أنه في يوم تاريخي مجيد وطموح يعانق الفضاء ورؤية قيادية فذة وخطط وبرامج واستراتيجيات لاستشراق الفضاء، يسجل ابن الإمارات (هزاع المنصوري) رقماً فضائياً إماراتياً وعربياً في سجل تاريخ وعالم صناعة الفضاء معلناً بداية مشاريعنا العلمية في كافة المجالات وفق أرقى المعايير والمهارات والخبرات العالمية وبكفاءة عالية في إطار برامج فضائية طموحة جسدت معاني الإرادة الوطنية لدى أبناء الوطن التي زرعها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، بالإضافة إلى البرنامج الوطني للفضاء الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في عام 2017 والذي أعلن من خلاله عن استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة.

فخر

وأعرب سموه عن الفخر والاعتزاز بهزاع المنصوري كأول رائد فضاء ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية ودخول دولة الإمارات كشريك فاعل في رحلات الفضاء المأهولة، مضيفاً أن هذا الحدث مناسبة وطنية وعلمية ندعو من خلالها شباب الوطن بأن يكونوا القوة الداعمة لهذه البرامج.

وأوضح صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا أن برامج الإمارات الفضائية من خلال إطلاق خليفة سات ومسبار الأمل لاستكشاف المريخ حفلت ببرامج علمية وثقافية غير مسبوقة، معتبراً أن هذه الخطوة ضمن خطط أخرى على أمل الوصول إلى كوكب المريخ عام 2021 تزامناً مع الذكرى الخمسين لتأسيس الدولة، لتعانق احتفالاتنا الفضاء ونؤكد للعالم بأن عهد برامجنا الفضائية وبقيادة أبناء الوطن يعد واقعاً ملموساً في إطار الاستثمار الفضائي وبناء المجمعات الصناعية، وتصدر درجات التنافسية العالمية في شتى المجالات الاقتصادية والصناعية والعلمية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأبناء الوطن المقتدرين.

وقال سموه: «بهذه المناسبة العظيمة يسرنا أن نتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الأمارات، وإلى شعبنا الوفي بهذا الإنجاز العظيم».