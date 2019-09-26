أمل القبيسي: آفاق جديدة نحو المستقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

رفعت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أسمى آيات التهاني والتبريكات ومشاعر الفخر والاعتزاز إلى القيادة الحكيمة بمناسبة مشاركة هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية، مؤكدة أنها مرحلة مهمة في تاريخ الإمارات بوصول أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، فهو يحقق حلم وطموح زايد والآباء المؤسسين والعرب نحو بناء مستقبل مزدهر.ووجهت خلال حضورها حفل الإطلاق، أمس، من محطة بايكونور في كازاخستان كلمة لهزاع المنصوري وسلطان النيادي، مشيرة إلى أنها سعيدة بتواجدها في بايكانور معهما لتشهد لحظة تاريخية لشعب الإمارات.