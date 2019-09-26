حلم زايد يتحقق.. رايتنا تعانق الفضاء

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حققت الإمارات أمس إنجازاً تاريخياً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازاتها في مختلف المجالات، وذلك بوصول مركبة الفضاء الروسية «سويوز إم إس 15»، والتي تحمل على متنها هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، إثر نجاح إطلاق المركبة من محطة «بايكونور» الفضائية في كازاخستان.

وأرسل المنصوري رسالة صوتية من المركبة «سويوز إم إس 15» إلى غرفة التحكم في مركز محمد بن راشد للفضاء، جاء نصها: «السلام عليكم، مشكورين، الحمد لله وصلنا إلى المحطة، وأبشركم بأن الأمور طيبة، ومنظر الأرض جميل من هذا المكان، الله يحفظكم.. سلموا على أهل الإمارات كلهم».

ومع وصول أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، تكون الإمارات قد خطت خطوة مهمة على طريق تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل الوطن، وترجمت مجدداً بصورة عملية قدرة الإنسان الإماراتي على إحراز إنجازات نوعية، لها قيمتها وأثرها في دعم مسيرة العالم نحو غد يحمل الخير للإنسان، ويقدم له من الحلول ما يعينه على مواجهة ما يحيط به من تحديات آنية ومستقبلية.

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