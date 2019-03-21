الإمارات الأسعد عربياً للعام الخامس

المصدر: نيويورك - البيان

حلّت الإمارات في المركز الأول عربياً للسنة الخامسة على التوالي في التقرير العالمي للسعادة، إذ حقق مواطنو الدولة درجة عالية في مؤشر تقييم الحياة.

وأشار بيان صحفي لشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، بمناسبة إعلان التقرير السنوي أمس، إلى أن العيش في الإمارات ينعكس أيضاً إيجاباً على حياة المقيمين، حيث يفوق متوسط مؤشر تقييم الحياة للمقيمين في الإمارات بشكل ملحوظ متوسط المؤشر في دولهم.

وأشاد البروفيسور جيفري ساكس، رئيس معهد الأرض بجامعة كولومبيا مدير الشبكة، بالدور الريادي العالمي الكبير لدولة الإمارات في تبنّي تعزيز السعادة والارتقاء بمستويات جودة الحياة. وأوضح البيان أن الإمارات، التي حافظت على تصنيف متقدم، اتخذت مساراً تصاعدياً في مؤشر تقييم الحياة، ما أسفر عن تقدمها 7 مراكز منذ عام 2016.

وقال ساكس إن الإمارات تمثل نموذجاً ملهماً للعالم في السعادة وجودة الحياة.

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