مسؤولو إقامة دبي يهنئون المتعاملين بيوم السعادة عبر خدمة اتصال آمر

المصدر: دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي فعاليات مختلفة للموظفين والمتعاملين في مقرها الرئيسي ومختلف مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها وللمسافرين عبر مطارات دبي الدولية، وذلك تزامنا مع احتفالات الدولة بيوم السعادة العالمي، والذي يصادف 20 مارس من كل عام، وفاجأ اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ونائبه اللواء عبيد مهير بن سرور، المتعاملين بالرد على مكالمتهم عبر خدمة اتصال آمر وتهنئتهم بيوم السعادة العالمي والاستماع لآرائهم.ويأتي ذلك تحقيقا لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتزامها بالارتقاء بدولتنا لتكون ضمن أكثر الدولة سعادة وسعيا من إقامة دبي على تعزيز مفاهيم السعادة والإيجابية وجودة الحياة لدى موظفيها لجعلها أسلوب حياة.