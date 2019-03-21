عمار النعيمي: القيادة رسمت استراتيجية وطنية متكاملة لإسعاد الجميع

المصدر: عجمان - وام

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن السعادة نعيشها في دولة الإمارات كل يوم بفضل قيادة رسمت استراتيجية وطنية متكاملة لتصنع سعادة الجميع، وقال سموه إن يوم السعادة العالمي فرصة لنحتفل بفرق عملنا المتميزة وبإنجازاتهم الكبيرة باعتبارهم مساهمين رئيسيين في السعادة التي يعيشها كل فرد على أرض الإمارات.

جاء ذلك خلال تواجد سموه مع فريق عمله في حكومة عجمان في لقاء ودي تحاور معهم فيه عن السعادة، مشيراً إلى الإشادات الجميلة التي تصله عنهم في مختلف فرق العمل التي كانوا جزءاً منها والتي تعكس جهودهم الكبيرة وإنجازاتهم التي تزيده فخراً بهم.

جمع اللقاء موظفي المجلس التنفيذي والجهات التابعة له وموظفي الحكومة الرقمية ودائرة الرقابة المالية والإدارة المركزية للشؤون القانونية في فندق عجمان سراي.

حوكمة

وأطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، خلال اللقاء مبادرة «الاجتماعات الدورية لمركز تنفيذي حكومة عجمان»، والتي ستحظى بإشراف مباشر من سموه على أداء مركز حكومة عجمان لتحقيق مبادئ الحوكمة والكفاءة في ممارسات وسياسات الإدارة العامة.

وفي لقاء آخر جمع سموه مع المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في الجهات المحلية أكد أن حكومة عجمان في يوم السعادة العالمي سعيدة بالنخبة التي اختارتها لتحمل راية القيادة الحديثة وأنه على ثقة بأنهم قادرون على إحداث التغيير الذي نرجوه منهم واستحداث مفاهيم جديدة للقيادة الإدارية الحديثة التي ستمنح الإمارة ومجتمعها السعادة التي يستحقونها.