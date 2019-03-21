«وطني الإمارات» ترصد مسارات إسعاد المجتمع

المصدر: دبي - البيان

أكد ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، أن نجاح التجربة الإماراتية في تمكين المواطن الإماراتي وإسعاد الأجيال هي تجربة عالمية تستحق تسليط الضوء عليها وذلك بالتزامن مع «يوم السعادة العالمي» الذي يصادف 20 مارس من كل عام، وقال: أصدرت المؤسسة تقريراً بهذه المناسبة، يعرض مسارات إسعاد المجتمع الإماراتي من خلال أربعة محاور هي: مجمل قرارات دعم مشاركة المواطن سياسياً، وتحقيق الاستقرار المالي للفرد، وتوفير الأمن والعدل، وضمان سعادة الأجيال.

وأوضح أن كافة المؤشرات العالمية الخاصة بالرضا، والاستقرار، والسعادة، حققت فيها الإمارات مكانة عالمية مرموقة، بالإضافة لمؤشرات التسامح، وتوفير فرص العمل، والعدل.

وتابع: شرح التقرير ارتباط التوعية السياسية بتحقيق السعادة واحترام الحقوق عند المواطنين في جميع دول العالم لذلك كفل دستور الإمارات تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين مواطني الدولة واحترام حرية التعبير الهادفة، حيث تواصل حكومة الإمارات بناء الكفاءات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية وتحديث المؤسسات وتطوير الممارسات التي تحقق طموحات القيادة الرشيدة في الحفاظ على العدل والقانون والنزاهة للأفراد، وبين أن تجربة الدولة تستحق التعميم والدراسة في تمكين المواطن سياسياً وأشكال مشاركته.