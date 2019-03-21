وزارة الدولة لشؤون «الوطني» تنظم «جودة الحياة في بيئة العمل»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أمس ورشة عمل توعوية بعنوان «جودة الحياة في بيئة العمل» بمناسبة «يوم السعادة العالمي»، بمشاركة طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسامي محمد بن عدي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة ومديري الإدارات والموظفين في الوزارة.

وتأتي ورشة العمل بالتزامن مع احتفال دولة الإمارات والعالم بيوم السعادة العالمي، وتهدف الورشة إلى رفع درجة الوعي حول العوامل الأساسية المؤثرة في بناء ثقافة السعادة وجودة الحياة في بيئة العمل.

ومن جهته، قال طارق هلال لوتاه: «تمثل ورشة العمل التي ننظمها في يوم السعادة العالمي خطوة في طريقنا نحو تعزيز الشعور بالسعادة والرضا لموظفينا، وتهيئة بيئة محفزة لهم للإبداع والابتكار وزيادة الإنتاجية».