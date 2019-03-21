حصة بوحميد: العطاء يصنع الأفضل دائماً

المصدر: دبي - البيان

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أن العمل لا قيمة له من دون إحساس السعادة، وأن العطاء يصنع الأفضل دائماً، مشيرة معاليها إلى سعي وزارة تنمية المجتمع لجعل السعادة واقعاً مستداماً وإحساساً عامّاً، بما يدعم إنجاز المهام الوظيفية وتحفيز دافعية العمل ومضاعفة الإنتاجية. وشددت معاليها على أن جوهر عمل الوزارة هو صناعة الفرحة والسعادة ورسم الإيجابية على الوجوه، فيما يبقى الإنسان محور اهتمامنا وأسمى أهدافنا.

ونقلت وزارة تنمية المجتمع موظفيها إلى قرية السعادة التي نظمتها بمناسبة يوم السعادة العالمي، وذلك في إطار مبادرة احتفالية سعيدة أقيمت في مركز سعادة المتعاملين التابع للوزارة بإمارة أم القيوين، بحضور معالي حصة بوحميد، والموظفين والموظفات من مختلف الإدارات وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، فيما نظمت مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم ومراكز التنمية الاجتماعية والحضانات التابعة للوزارة، فعاليات متنوعة استهدفت الطلبة أصحاب الهمم والأطفال وأولياء الأمور وكبار المواطنين، وذلك احتفاءً بالمناسبة ذاتها.

تطلعات

وقالت معاليها: إن سعادتنا لا تكتمل دون سعادة المجتمع ومشاركة الجميع، داعية الموظفين والموظفات لأن يكونوا دائماً مفاتيح حب وسعادة من أجل الوطن والمواطن.

وكشفت خلال حفل قرية السعادة، عن مبادرة «صندوق السعادة» لفريق السعادة وجودة الحياة في الوزارة، والتي تهدف إلى تحفيز الأداء وتعزيز الرضا لدى الموظفين، من خلال مكافآت مادية متنوعة.