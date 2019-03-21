هزاع بن زايد: مفهوم السعادة الشاملة يتحقق في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن مفهوم السعادة الشاملة يتحقق في الإمارات بالتسامح والسلام، وقال سموه في تدوين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كثيرة هي مفاتيح السعادة ومتشعبة دروبها، وفي الإمارات يتحقق مفهوم السعادة الشاملة التي لا تهتم بجانب على حساب الجوانب الأخرى، فقيم التسامح والسلام لا تحقق السعادة المجتمعية فحسب، بل تسهم في تحقيق السعادة للشعوب الأخرى، كل عام والإمارات قدوة ملهمة للمحبة والتعايش والسعادة».