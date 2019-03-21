وزارة الدفاع تطلق مبادرات لبث السعادة في بيئة العمل

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت وزارة الدفاع في إطار احتفال الدولة بيوم السعادة العالمي، مبادرات عدة تتضمن طرح برنامج جائزة الوزارة للسعادة وبرنامج متطوعي السعادة لنشر وبث السعادة في بيئة العمل ولتعزيز المشاركة الفعالة، حيث سيتم تكريم الفائزين نهاية كل عام.

كما نظمت وزارة الدفاع، أمس، ورشة عمل تحت عنوان «نبض إيجابي» في فندق فيرمونت أبوظبي بحضور عدد من كبار الضباط ومنتسبي وزارة الدفاع.

استهلت ورشة العمل بكلمة معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع ألقاها بالنيابة عنه العميد الدكتور أحمد السويدي مدير مديرية الموارد البشرية بوزارة الدفاع أكد فيها، «أن احتفال الدولة بهذا اليوم يعكس اهتمام قيادتنا ببث السعادة للمجتمع، وترسيخ قيم الإيجابية، فإيمان قيادتنا بضرورة جعل السعادة وجودة الحياة منهاجاً وهدفاً إنسانياً».