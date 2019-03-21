«دبي التعليمية» تحتفي بالمناسبة في قصري الحصن والوطن بأبوظبي

المصدر: دبي ـــ البيان

احتفلت منطقة دبي التعليمية باليوم العالمي للسعادة الذي يصادف 20 مارس من كل عام، من خلال رحلة وطنية، شملت قصر الحصن بأبوظبي، للتعرف إلى ما يكتنزه من ملامح حضارية وقيمة مادية ومعنوية، إضافة إلى قصر الوطن الذي افتتحه مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي يعد صرحاً وطنياً وحضارياً بامتياز.

وحرصت إدارة منطقة دبي التعليمية على عقد جلسة عصف ذهني تربوية وطنية، ضمن الاجتماع الربع سنوي الأول لموظفي منطقة دبي التعليمية للعام 2019م، إلى جانب توفير برامج ترفيهية متنوعة توافق رؤية المنطقة الاحتفالية بيوم السعادة العالمي، بما يحقق مزيداً من النتائج الإيجابية.