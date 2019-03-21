98 % سعادة كبار المواطنين عن خدمات «صحة بدبي»

المصدر: دبي _ البيان

شارك معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، كبار المواطنين احتفالاتهم باليوم العالمي للسعادة، واطلع معاليه على مؤشر قياس سعادة كبار المواطنين تجاه الخدمات التي توفرها لهم الهيئة، والتي وصلت إلى 98 % وفق بوابة مؤشر السعادة التابع لحكومة دبي الذكية.

وذكر معاليه في بداية مشاركته، أن دولة الإمارات وبفضل قيادتها الحكيمة، أسست طرازاً استثنائياً لرفاهية العيش ورغد الحياة والتقدم، كما أوجدت الدولة المقومات الرئيسة التي جعلت شعب الإمارات هو أسعد شعوب الأرض، وهو المتصدر عالمياً في هذا المؤشر النوعي.

وأكد أن الدولة أيضاً قدمت نموذجاً يصعب تكراره في رعاية كبار المواطنين، وذلك تأسيساً على منظومة العناية المتكاملة التي أوجدها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» منذ انطلاقة الدولة، وامتداداً للرعاية الكريمة التي يحظى بها الجميع ولاسيما كبار المواطنين من القيادة الرشيدة.