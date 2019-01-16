محطات في سيرة الفائزين بميدالية فخر الإمارات وأوسمة التميّز

المصدر: دبي - البيان

شهد حفل تكريم الفائزين بجوائز الدورة الـ 5 لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميّز، الذي نظمته حكومة دولة الإمارات في أبوظبي، لقطات إنسانية مؤثرة.

وتكريماً خاصاً منحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من خلال ميدالية فخر الإمارات، لعدد من مواطني الدولة الذين ساهموا في خدمة المجتمع في مختلف المجالات، أو قدموا خدمات جليلة للإنسانية، وأصحاب الإنجازات الفردية البارزة. كما تضمن الحفل تكريماً خاصاً لعدد من أبناء الإمارات المتميزين.

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