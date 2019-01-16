عمران شرف.. كفاءة شبابية وطنية متميزة

يعد المهندس عمران أنور شرف الهاشمي مدير مشروع مسبار الأمل في مركز محمد بن راشد للفضاء، أحد الكفاءات الوطنية الشابة المتميزة، إذ يتولى إدارة مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» بكفاءة وحرفية عالية، وقد قاد الفريق المكلف لوضع التصور الأولي للمشروع، وشارك في تصميم وتطوير مشروع دبي «سات 1» و«دبي سات 2».

ساهم عمران شرف الذي تم تكريمه بميدالية فخر الإمارات ضمن الدورة الـ 5 لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، في تطوير أنظمة التحكم بالأقمار الصناعية والمحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء، ووضع تصور لتأسيس وكالة الإمارات للفضاء، وهو داعم أساسي لمجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تخص مجال العلوم والتكنولوجيا.

وقد مثل دولة الإمارات في اجتماعات مكتب الأمم المتحدة للاستعمال السلمي للفضاء الخارجي. كما ساهم في تطوير المراحل الأولية من مشروع «خليفة سات»، وعمل على تأسيس فريق الأنظمة الإلكترونية والكهربائية ومكتب إدارة المشاريع في مركز محمد بن راشد للفضاء، إضافة إلى تأسيس إدارة معالجة وتحليل الصور الفضائية، وإدارة تطوير البرامج التقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء.