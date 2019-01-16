سعيد علي الكعبي.. مهندس العمليات الإنسانية

يمثل سعيد علي خميس الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات الذي تم تكريمه بميدالية فخر الإمارات في إطار الدورة الـ5 لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، نموذجاً للتفاني والعطاء الإنساني اللا محدود.

قاد الكعبي خلال مسيرته المهنية الإنسانية فريق العمليات المدنية لمهمة «رياح الخير» في أفغانستان لمدة 4 سنوات، وعمل ضمن فريق المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، كما عُيّن مديراً للعمليات الإنسانية في اليمن.

عمل الكعبي ضمن مهمة إعادة الأمل في اليمن على عدة محاور لتوفير المساعدات الغذائية لأكثر من 17 مليون يمني منهم أكثر من 11 مليون طفل، وتأهيل ودعم أكثر من 60 مركزاً صحياً ومستشفى، وتطعيم أكثر من نصف مليون طفل ضد شلل الأطفال، ودعم قطاع المياه عبر إنشاء أكثر من 250 بئراً وإصلاح إمدادات المياه، وتأهيل أكثر من 300 مدرسة.

كما عمل ضمن فريق المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، من خلال المساهمة في دعم المجتمع ومكافحة الفقر ودعم قطاعات التعليم والصحة والمياه والمساعدات الغذائية.